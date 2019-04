Originální komunitní trhy, které za poslední roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, otevírají svou sezonu v dubnu s bohatým programem a řadou novinek. Startují už tuto neděli v parku Clam-Gallasů a zahradách libereckého zámku, a to v 10.00.

Letošním Tatrhům nabídl spolupráci Liberecký kraj. „Potěšilo nás, že naše práce oslovuje i takovéto instituce. Snažíme se, aby lidé nejen podporovali designéry a regionální výrobce, ale zároveň se vraceli i k tradičním hodnotám,“ pochlubila se jedna z organizátorek Tatrhů Pavla Pilařová.

„Začínali jsme s vizí, že rozhodně nechceme usnout na vavřínech a zakrnět. Stále chceme Tatrhy udržet v takové rovině, aby si každý našel něco svého, co ho zaujme. Každý ročník se posouváme o level výše a právě spolupráce s krajem byla pro nás další impuls,“ doplnila další organizátorka Kateřina Rosendorf.

PODĚKUJÍ PLANETĚ

Jarní Tatrhy se premiérově ponesou v duchu oslavy Dne Země. Ten připadá na 22. dubna a jedná se o největší sekulární svátek, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Na akci se podílí Statutární město Liberec a Liberecký kraj. „Krajský Den Země je příležitost představit neziskové organizace, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí,“ popisuje Jiří Löffelmann, člen rady kraje pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Spojení s Tatrhy je podle něj docela přirozené. „Není to komerční akce a dlouhodobě se v jejich programu podobná témata objevují,“ dodal radní.

BROUŠENÍ I ZAŠÍWÁRNA

Tatrhů se zúčastní ekologicky zaměřené neziskové organizace, které mají k tématu co nabídnout. „Budou moci prezentovat svou činnost a zároveň předvést návštěvníkům zajímavé workshopy, a to pro děti i dospělé,“ svěřila se Pilařová. Svou účast přislíbily například Hnutí Duha, Šance zvířatům, Společnost pro Jizerské hory či Středisko ekologické výchovy z Českého ráje. „Snažíme se ekologii lidem přiblížit zábavnou a příjemnou formou,“ shrnula.

Tatrhy ale nadále představují především unikátní kombinaci festivalu jídla, design marketu, hudby a blešího trhu. Přesto se mohou i pravidelní návštěvníci těšit na řadu novinek. „Nejen pánské osazenstvo by mohla zaujmout zóna řemeslníků a služeb. Pozvali jsme opraváře drobného elektrozařízení a jedním ze stánkařů je i výrobce a brusič nožů Jiří Dvořák se svou značkou Sharp Knives. Naopak dámy mohu navštívit stánek Zašíwárny,“ přiblížila jednu z novinek Kateřina Rosendorf.

Kromě oblíbených bister a designérů z celé republiky zájemci na Tatrzích najdou i ukázku elektroautomobilu Tesla nebo stan oblíbených přednášek z konference TED. „A pokud vyjde hezké počasí, předvedou studenti ze Střední školy Kateřinky originální postupy restaurování historického nábytku,“ doplnila jedna z organizátorek.

Z doprovodného programu určitě stojí za zmínku koncert harfenistky Barbory Plaché, která vystupovala i před dánským a švédským králem a patří k evropské špičce. „Připravili jsme zábavu pro celou rodinu a celý den se ponese v pohodovém duchu. Prostě to bude boží!“ předeslala Rosendorf.

Jak samy organizátorky přiznávají, nejsou schopné pokrýt celý region. „Rády bychom předaly své know-how, ten tatrží drive, co si chválí stánkaři i návštěvníci, aby si podobné akce mohli lidé v regionech dělat sami. To by byla pro nás další meta,“ poznamenala Pavla Pilařová.