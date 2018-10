Tejmlová bojuje o Senát: Lidé ještě pořád chtějí politikům věřit

Jablonecko - Nestojí za ní velká strana. Přesto hlasy voličů vyslaly 41letou právničku a jabloneckou zastupitelku Michaelu Tejmlovou (SEN 21) do druhého kola senátních voleb za volební okres Jablonec a Semily. V něm se utká s vítězem prvního kola Jaroslavem Zemanem (ODS), který senátorské křeslo obhajuje.

Michaela Tejmlová (Společně pro Jablonec) odevzdala 6. října v Jablonci nad Nisou svůj hlas ve volbách do zastupitelstva a doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky.Foto: Deník / Petr Zbranek

Překvapilo nebo zaskočilo vás něco během volební kampaně?

Překvapilo mě, a hlavně potěšilo, že lidé mají pořád chuť politikům věřit. Opakovaně jsem se s tím setkala při kontaktní kampani. Viděla jsem, že když chcete lidem naslouchat, když na ně působíte lidsky, tak najednou slyšíte, že někteří už sice politikům věřit přestali, ale že v nich tu důvěru mít chtějí a že ji znovu našli. To byl asi ten nejsilnější vzkaz voličů.

Co podle vás lidé od politiků očekávají?

Já mám pocit, že jim úplně stačí, když tu pro ně politici budou pracovat. V jejich nejlepším zájmu. Že tu budou pro ně a že ve velké politice nebudou kopat jen za sebe nebo za zájmy velkých lobbistických skupin, ale za zájmy obyčejných lidí.

Váš konkurent oslovil voliče tím, že bude prosazovat zájmy regionu. To ale není hlavní úloha Senátu. Co byste mohla voličům nabídnout vy?

V Senátu můžete za region kopat tím, že ho zviditelníte, ale především je důležité zaměřit se na legislativu, což je jeden z jeho hlavních úkolů. Ale kromě toho bych chtěla v regionu fungovat tím, že chci provozovat bezplatnou právní poradnu, zejména při jednání s úřady. Aby lidé věděli, že za mnou mohou kdykoliv přijít s konkrétní věcí, a já jim pomohu.

Dá se to při práci v Senátu zvládnout? Konzultovala jste to se svými kolegy?

Určitě. Pražský kolega, který mě do Senátu navrhl, to už přesně takhle jako senátor dělá a funguje to bez problémů.

Proč si myslíte, že by ženy měly být v politice?

Protože přinášejí jiná témata a zkušenosti. Ve společnosti je polovina žen, tak je logické, aby měly i vliv v politice. Ženy neprosazují za každou cenu svůj názor, nebojují za svou pravdu jako muži, ale snaží se hledat praktická řešení.