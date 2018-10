Jaroslav Zeman obhájil senátorský post

Jablonecko - Je to tak, pro Jaroslava Zemana hlasovalo ve 2. kole doplňujících voleb do Senátu Parlamentu ČR 12 434 voličů, Michaelu Tejmlovou podpořilo 9 601 voličů.

Jaroslav Zeman a Michaela TejmlováFoto: Deník

15:32 -Jaroslav Zeman (ODS) obhájil senátorský post za Jablonecko a Semilsko. Získal 56,42 % všech platných hlasů, vyzivatelka Michaela Tejmlová skončila druhá se ziskem 43,57% hlasů.

15:23 - Jaroslav Zeman se dostává přes 56 % platných hlasů, Michaela Tejmlová naopak mírně ztrácí již pod 46%.

15:00 - Jaroslav Zeman má zatím přes 55% hlasů, Michaela Tejmlová skoro 45%.

Průměrný věk uchazečů o Senát před prvním kolem volby byl 56 let. Nejmladších, tedy čtyřicetiletých kandidátů, bylo 5. Nejstaršímu kandidátovi bylo 79 let. Přes 82 % kandidátů byli muži, téměř 18 % pak žen.

V prvním kole byli zvoleni dva senátoři, do druhého kola postoupilo z 236 uchazečů 50 kandidátů. Nejstarší kandidátce je 73 let, nejmladšímu kandidátovi je 40 let. Do druhého kola voleb postoupilo 40 mužů a 10 žen.

Druhé kolo voleb do Senátu přilákalo na Jablonecku skoro 20 % právoplatných voličů. V celé ČR je to cirka 16,3%.