Právnička, expertka na evropské právo, zastupitelka v Jablonci nad Nisou, mediátorka a máma tříleté holčičky. Vším tím je Michaela Tejmlová.

Vyrostla jste na sídlišti v Jabloneckých Pasekách. Jaké to bylo dětství?

Panelák, to je taková malá vesnice. Má patnáct pater, asi devadesát bytů. Měli jsme tam stejně staré kamarády, do školy jsme chodili hned vedle, první, druhá třída u vlakového nádraží, třetí čtvrtou jsme měli hned u paneláku. Za domem jsme měli hřiště, potok. Takže jsme byli pořád venku. Dnes už je všude hodně aut, ale v dětství jsme hrávali před domem vybíjenou. Les blízko. Paráda.

Vaší velkou zálibou byl basketbal. Tak, že jste si našla i střední školu se zaměřením na basketbal. Kde jste studovala?

Když vám je třináct, pořádně nevíte, co chcete dělat. A tak jsem si usmyslela, že půjdu na basketbalové gymnázium. S velkou slávou jsem se tam dostala a ve čtrnácti jsem šla na internát do Prahy, přesně na Náměstí míru. Ve třídě jsem byla vlastně jediná mimopražská. Do školy jsem jezdila na Letnou. Trénovali jsme dvakrát denně, což bylo náročné. Náročnější, než jsem si představovala, a tak jsem to za půl roku vzdala.

Jaký jste měla plán?

Chtěla jsem nastoupit na jablonecké gymnázium, ale nechtěli mě přijmout, protože měli ve výuce francouzštinu a mysleli, že bych se ten půl rok nedokázala doučit. A tak jsem chodila na gymnázium v Tanvaldu. Nelituji, mimo jiné proto, že tam jsme měli skvělou paní učitelku na dějepis, což se mi poté hodilo při přijímačkách na práva.

Takže jste na basketbal zanevřela?

Rozhodně ne, v Jablonci jsem dál hrála, trénoval mě třeba Láďa Janata. Teď už jsem dlouho nehrála, ale přemýšlíme s kamarádkami, že to dáme znovu dohromady. Scházíme se v celku pravidelně zavzpomínat. Když si ale můžu někde zaházet na koš, tak si ráda zaházím.

