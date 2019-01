Jablonec n. N. - Tři týdny po smrti své manželky řeší Alfred Neumann zánik či pokračování smlouvy s mobilním operátorem. Druhé číslo nechce a ani jej nepotřebuje. Má zaplatit ale pokutu.

Alfred Neumann řeší po smrti manželky problémy s její smlouvou na mobilní telefon. Na jednom kontaktním místě mobilního operátora mu sdělili, že vše jde do dědického řízení, na druhém, že zrušit smlouvu může, ale za každý měsíc pokutu 150 korun. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Zákazníka, který zemře, bere mobilní operátor, jako by stále žil. Velmi tvrdé tvrzení, ale taková je ve své podstatě skutečnost. Nebožtík fakticky nemůže telefonovat a využívat poskytované služby, ale za zrušení takové smlouvy pozůstalí zaplatí pokutu do konce doby její platnosti.

Podmínky stejné, jako když se jakýkoliv jiný uživatel rozhodne skončit a změnit operátora. Sdružení na ochranu spotřebitele považuje přístup v případě úmrtí přinejmenším za neetický.

„Manželka zemřela před třemi týdny. Smlouvu u O2 jsme měli oba, ale je nesmysl, aby mi zůstala dvě telefonní čísla,“ svěřil se v redakci Deníku Alfred Neumann.

Snažil se smlouvu s úmrtním listem ženy v ruce zrušit tam, kde ji uzavřeli. Marně. „Odbyli mě, že smlouva je závazek, který trvá. Mám počkat na dědické vyrovnání,“ vysvětlil dosud podniknuté kroky Jablonečan. Jako dědici na něj přejde smlouva i s placením měsíčního poplatku do jejího konce.

Důchodce se nehodlal smířit a vyhledal podobné kontaktní místo v sousedním Liberci. „Informace ještě doplnili o možnost odstoupení od smlouvy, ale jen v případě, že zaplatím sto padesát korun za každý měsíc do konce smlouvy,“ dodal.

Manžele Neumannovi nebyli u operátora žádnými nováčky. Smlouva, o kterou jde je již druhá v pořadí a před tím využívali u téhož poskytovatele sítě GO kupony.

„Obecně lze říci, že na konec dědického řízení pozůstalí čekat nemusejí. Stačí v prodejně předložit úmrtní list a doložit, že se jedná o příbuzného zařazeného do okruhu přímých dědiců. Následně je možné službu ukončit či vypojit na prázdniny,“ uvedla za společnost Telefónica O2 Czech Republic Radka Spiesová.



Telekomunikační služby přirovnává k podobným, jako je odběr energie či plynu. „Nelze jejich dodávku ukončit okamžikem smrti účastníka, toto by samozřejmě bylo krajně nepříznivé pro dědice samotné,“ dodává Spiesová. Práva a povinnosti ze smlouvy totiž na dědice přecházejí.

S tímto stanoviskem se neztotožňují odborníci ze Sdružení na ochranu spotřebitele: „O2 takové jednání neustále praktikuje, přestože ví, že nemá pravdu.“



Podle Sdružení na ochranu spotřebitelů je smlouva s mobilním operátorem čistě osobní závazek, který zaniká okamžikem smrti zákazníka automaticky. „Samozřejmě vzhledem k zániku smlouvy je vyloučeno, abyste nadále využíval jakékoli služby s tímto telefonním číslem,“ odpověděli odborníci ze sdružení Alfredu Neumannovi na jeho dotaz.



Je možné, že jsou ještě neuhrazené pohledávky spojené s telefonováním do dne úmrtí Ivanky Neumannové. Jejich uhrazení se její manžel ale rozhodně nebrání. Vadí mu pokuta za zrušení smlouvy. „Změny tarifu a novou smlouvu žena podepsala letos v únoru, měl bych teď zaplatit tři tisíce korun,“ posteskl si.



Jak uvedla Spiesová ze společnosti Telefónica O2 přechází na dědice smluvní vztah k mobilnímu číslu včetně úvazku k nepřetržitému využití služby a případné smluvní pokuty za nedodržení tohoto úvazku. Zároveň ale dodala, že ve Všeobecných podmínkách, Ceníku ani Provozních podmínkách s účastníkem mobilního čísla přechod smluvního vztahu není výslovně upraven. Konkrétním případem Alfreda Neumanna se bude zabývat.



Sdružení na ochranu spotřebitelů upozornilo, že Český telekomunikační úřad již několikrát ve svém správním řízení rozhodl, že smlouva zaniká přímo smrtí. Čili jediné, na co má operátor právo, je vrácení sim karty, která je jeho majetkem. „Operátor postupuje nejen protiprávně, ale vzhledem k osobní situaci i hrubě neeticky,“ uvádí se v závěru stanoviska Sdružení na ochranu spotřebitele.