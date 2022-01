Linka Libereckého kraje 800 880 066 je určena pro veřejnost výhradně k registraci k očkování. V provozu je ve všední dny v čase od 8 do 16 hodin. Kraj už dříve upozornil, že linka neslouží pro všeobecné informace o koronaviru, ale měli by se na ní obracet pouze lidé, kteří potřebují pomoc s registrací na očkování. V provozu stále zůstává celostátní informační linka ke koronaviru, která je pro volající na číslo 1221 k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.