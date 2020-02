„Udělal jsem vše podle pokynů na internetu. Zapojil jsem set top box, ale nic se neděje. Veškeré kanály České televize včetně ČT 24 či dětského vysílání nejdou,“ potvrdil například Jiří Brabec z Liberce. Sám vystudovaný slaboproudař si nemyslel, že by se zapojením přístroje podle návodu měl mít problém. Přesto se včera na vysílání České televize nepodíval.

Je třeba vychytat drobnosti

Podle Anny Tůmové z Českých radiokomunikací jde zatím spíš o výjimky. „Zatím na našich call centrech nebo linkách České televize nejsou hlášeny žádné problémy, Ale ojediněle se samozřejmě mohou vyskytnout,“ uvedla včera, kdy se z Ještědu začalo vysílat v novém formátu. Zároveň upozornila, že někdy nestačí jen samotný set top box. „Lidé musí také spustit funkci automatického přelaďování,“ upozornila.

To byl i případ Evy Kropáčkové z Raspenavy. „Nejprve nám ČT také nešla, ale po spuštění automatického přelaďování už televize vysílá zcela bez problémů,“ potvrdila.

U sdruženého bydlení, například v družstevních domech, kde je společná anténa, pak podle Tůmové musí lidé na chybu včas upozornit správce.

Někdy může být i ve špatně pochopeném návodu. „Nemyslel jsem si, že bych si s návodem na set top boxu nevěděl rady,“ potvrdil Jiří Horák z Jablonce. „Krabičku jsem si přinesl domů a spustil ji, televize ale ani 'nepohnula'. Šel jsem zařízení reklamovat, ale technici mi ukázali, kde jsem udělal chybu. To je, myslím, i rada pro druhé. Pokud zařízení nejde, stačí zajít zpátky do prodejny a nechat si poradit,“ zdůraznil Horák.

Zapomenout na funkci automatického přelaďování nebo udělat chybu v zapojení však podle oslovených odborníků nemusí být jediný technický problém při přechodu na nový systém. Ten může být i ve starších nebo pokojových anténách a zastaralé technice obecně. Potvrdil to například Petr Stiller z Liberce, jeden z techniků, jejichž kontakty uvádí servisní web dvbt2overeno.cz.

„Nestačí jen samotný set top box,“ zopakoval. „Lidé nemají často připravenou signálovou část, to znamená příjem signálu od antény přes kabely do přijímače,“ popsal a vysvětlil, že vzhledem k silnějšímu signálu může být kladen větší důraz právě na přenosovou techniku, jejíž stáří může být kamenem úrazu. „Pokud do její obnovy investujete průběžně, jde o stovky, pokud jednou za dvacet let, dostanete se na tisíce,“ upozornil.

Z toho důvodu nemusí fungovat ani dříve bez problémů využívané pokojové antény, které mohou při přijmu rušit některá další zařízení. „Pokud nastanou nějaké problémy, nestačí, když si postěžujete sousedovi, ale je dobré poradit se s odborníkem. Ti mají k dispozici vybavení a během krátké chvíle provedou analýzu problému,“ popsal Stiller. Zároveň upozornil, že vzhledem ke členitosti kraje budou místa, která signálem pokryta nebudou. „Nejde o stoprocentní pokrytí, je možné, že se někde neobejdete bez satelitní antény,“ upozornil Stiller.

Ke změně vysílacího formátu České televize z vysílače Ještěd došlo minutu před půlnocí na 26. února. Důvodem ke změně, na kterou od začátku roku postupně přecházejí všechny kraje včetně Prahy, je uvolnění části vysílacího spektra pro služby mobilního internetového připojení 5G.

Vysílání hlavních komerčních televizních stanic skupin Nova, Prima a Barrandov v DVB-T multiplexu 2 bude v Libereckém kraji pokračovat až do 30. března. Všechny ostatní komerční stanice skončí 26. dubna. Od následujícího dne tak bude možné z Ještědu naladit vysílání pouze v novém standardu DVB-T2.

Vystaráno máte do roku 2030

Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantované nejméně do roku 2030. V novém formátu budou kromě České televize vysílat také stanice Barrandov TV, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, Noe TV, Nova, Nova CINEMA, Óčko, Óčko STAR, Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, CNN Prima News, Prima +1, Seznam TV, Šlágr TV, Šlágr 2, a Radio Proglas.

Podle webu Českých radiokomunikací pokrývá pozemní televizní vysílání signálem více než 99 domácností v ČR, a to bezplatně.