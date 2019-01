Jablonecko - Na Jablonecku je 67 řidičů, kteří dosáhli na hranici 12 trestných bodů. Dvaceti tisíc řidičů v okrese má za dva roky minimálně jeden bod.

Smrtelným a těžkým zraněním skončila nehoda dvou osobních aut mezi odbočkou na Bratříkov a Loužnicí na Železnobrodsku. | Foto: Petr Šimr

Od června 2006 do března 2008 získalo na Jablonecku minimálně 1 trestný bod 20 114 řidičů. Nejvíce na Jablonecku – 2478, na Železnobrodsku 514 a na Tanvaldsku 1282 řidičů.

Hranici dvanácti bodů dovršilo celkem 67 řidičů, z Jablonecka 49, z Tanvaldska 13 a ze Železnobrodska 5. Nejvíce řidičů má 1 až tři body - 1 bod 857 řidičů, 2 body 1704 řidičů a tři body 522 řidičů.



O řidičský průkaz lze přijít i před získáním počtu 12 trestných bodů. Vyprávět o tom bude moci mladá dvaadvacetiletá řidička, která způsobila v Lučanech toto úterý dopravní nehodu, nadýchala alkohol, ale odmítla se podrobit odběru krve. Proto za volant neusedne možná dva roky.



"Postihneme ty absolutně nejnebezpečnější přestupky," říká ministr Langer



Zavedení bodového systému nejdříve vedlo k prudkému poklesu počtu dopravních nehod i mrtvých na silnicích. Systém se zdál příliš přísným a politici volali po posunutí hranice k odebrání řidičského průkazu z dvanácti na osmnáct bodů. Pozitivní trend vydržel ale jen krátce. Poslanci tak zatím opravili nejabsurdnější nesmysly – například zrušili pokutování cyklisty, který při pádu zranil pouze sám sebe.



Počet nehod i mrtvých se zhruba po roce vrátil do „normálu“. A agresivita řidičů od té doby vytrvale stoupá.

„Jen od počátku roku vzrostl dvojnásobně počet řidičů, které jsme zadrželi s alkoholem za volantem,“ říká ředitel dopravní policie Martin Červíček. Proto policisté opět oprášili Kryštofy a plánují se i změny a zpřísnění bodového systému.



Do konce května má expertní ministerská skupina a další odborníci vypracovat přesný návrh změn. A to tak, aby postihovaly zejména nebezpečné styly jízdy. Podle dosavadních návrhů by měl být tvrdší postih a více bodů především za jízdu bez připoutání či s dítětem bez sedačky, předjíždění na křižovatkách nebo bourání auta v koloně. Naopak za špatné parkování již body nebudou, jen pokuta.

„Chceme postihnout především ty nejnebezpečnější přestupky,“ říká ministr vnitra Ivan Langer.