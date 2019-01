Jablonec n. N. - Energetik na jablonecké radnici v modelovém přepočtu varuje: dojde k značnému nárůstu nákladů za teplo.

Květnová změna v rozdělení plateb za teplo v Jablonci u objektů zásobovaných Jabloneckou teplárenskou a realitní společností (JTR) měla podle jejích propagátorů přinést ušetření. Podle modelových propočtů to ale zřejmě nebude pravda.

„Je iluzorní představa, že by ceny tepla klesaly, snad jen krátkodobě,“ uvedl k celému tématu starosta Petr Tulpa. Modelový příkladový výpočet, který energetik pro vnitřní potřeby radnice připravil, se týkal objektu ve vlastnictví města. „Vyplývá z něj značný nárůst nákladů za teplo,“ uvádí.

„My jsme počítali s tím, že školy, školky ale třeba i bazén budou mít paušální náklady, i když netopí,“ doplnil starosta. Podle něj se fixní částky mohou pohnout směrem nahoru či dolů v návaznosti na to, zda je nějaký velký odběratel odpojí či připojí. Podle starosty je předčasné dělat závěry.

JTR musí především předložit koncepci. Termín odevzdání by podle slov ředitele společnosti Tomáše Balcara měla JTR určitě stihnout.

„Část je již zpracována. Jsme dohodnuti na termínu do konce října,“ potvrdil Balcar. Cílem je podle něj předložit srozumitelné a názorné údaje včetně grafů a tabulek.

Koncepci od dodavatele tepla chce mít radnice na stole do listopadu

Materiály mají být podle Balcara připraveny tak, aby je pochopili i neodborníci, kteří se o problematiku zajímají.

Zda bude teplo v Jablonci, jak ukazují modelové výpočty energetika, skutečně ve srovnání s minulostí dražší, nelze dnes podle Balcara jednoznačně říci. „Jde o to, že většina má tendenci počítat z toho, co jim bylo v minulosti vyúčtováno v jednosložkové platbě,“ vysvětlil. Skutečnost bude jasná až za dvanáct měsíců po zavedení dvousložkové platby, tj. za ucelený rok. V případě tuhé zimy by měli podle ředitele JTR odběratelé jejich tepla ušetřit.

Podle energetika, který modelový výpočet připravil, se propočet nedá aplikovat na všechny odběratele. „Například vyúčtování v paneláku bude o něčem jiném,“ uvedl.

Koncepci chtějí projednat předem

Starosta Petr Tulpa předpokládá, že by k ostré diskusi nad koncepcí předloženou JTR na listopadovém zastupitelstvu nemuselo dojít. „Bude to zřejmě jeden z nejdůležitějších bodů, ale měli bychom se o něm dohodnout dopředu napříč politickým spektrem s opozicí,“ míní starosta.

Šéf klubu zastupitelů ODS a bývalý starosta Jiří Čeřovský uvedl, že ceny tepla jsou jen jednou částí zásadního materiálu, jakým koncepce JTR bude. Předložit ji přímo na zastupitelstvu k jednání je holý nesmysl. „Předpokládám, že budou připravena pracovní jednání, kde obsáhlý materiál odborníci řádně v předstihu vysvětlí,“ poznamenal.

Podle něj je důležité nastínit vývoj, kudy se bude zásobování Jablonce teplem ubírat. „Roli v tom budou hrát i investice,“ dodal Čeřovský. Bývalé vedení radnice jasně říkalo, že koncepce je potřeba. „Ale teprve po stanovení, kam bude vývoj směřovat, rozhodnout o rozpuštění zisku,“ vysvětlil za zastupitele ODS.

Současné vedení radnice dalo zelenou k výplatě zisku 103 milionů korun letos na jaře. ODS to považuje za chybný a nestrategický krok.

Jablonecká teplárenská a realitní společnost zásobuje teplem přes deset tisíc domácností a devadesát místních podniků. Majoritní MVV vlastní 65,78 procenta, zbytek patří městu. Valná hromada zástupce města přehlasuje.