Terénní běh, slaňování i ošetření úrazu. Horští záchranáři soutěžili v Jizerkách

42. ročník Mezinárodní soutěže Horských služeb se uskutečnil o minulém víkendu v Jizerských horách, kam se sjeli horští záchranáři z České republiky, Slovenska a Polska. Závodili ve dvoučlenných družstev a startovalo se ve dvou kategoriích, do čtyřiceti let včetně a od 41 let výš.

Horští záchranáři soutěžili v Jizerkách. | Foto: Horská služba

Mistrovství bylo oficiálně zahájeno v pátek 4. září ve 21:00 a v sobotu v půl deváté ráno vyrazili záchranáři do závodu. Tím je terénní běh na 20 km v hřebenových partiích Jizerských hor, jehož součástí byla i pětikilometrová časovka s technickými horolezeckými disciplínami. Závodníci si mimo jiné zkusili přemostění na lanech, slaňování či výstup skalní stěnou. Nechyběla ani zdravotní část závodu, v níž museli soutěžící předvést ošetření úrazu v časovém limitu. „Nakonec se na celkovém prvním místě umístil náš domácí jizerskohorský tým starších ve složení Jan Jirák a Jan Šámal. Na druhém místě skončili Jakub Fabián a Roman Fišnar z Jeseníků, kteří byli zároveň vítězi mladší kategorie,“ řekl ředitel soutěže a náčelník HS Jizerské hory David Savický.