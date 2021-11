Testy na přítomnost onemocnění covid-19 si od 1. listopadu hradí každý ze svého. Odběrová centra hlásí výrazný pokles zájemců o testování.

Oproti minulým týdnům je ve veřejném odběrovém centru pro testování na přítomnost covid-19 na jablonecké Střelnici klid. Může za to fakt, že testy jsou od 1. listopadu zpoplatněny. Za antigenní test zaplatí zájemce 200 a za PCR test 800 korun.

V pondělí sem ale přece jen několik lidí zavítalo. „Hlavně kvůli dceři. Chodí do školy a ve třídě se koronavirus objevil. Otestovat jsem se nechala i já. Obě jsme negativní. Alespoň zatím,“ přiblížila dvaačtyřicetiletá Jana z Jablonce. Očkovat se zatím nechce, neodrazuje ji ani platba za testy. „Třeba se nechám, ale až za čas. Čekám, zda vakcíny nemají nějaké dlouhodobější negativní účinky,“ vysvětlila.

Žádné fronty se tady nekonají. „Lidé chodí, je jich ale výrazně méně než třeba v minulém týdnu,“ popsala administrativní pracovnice centra. To se dokonce z velké haly v areálu Střelnice přesunulo do menších prostor na chodbě. Testují tu denně od 8 do 16 hodin, na místě jsou vždy jeden administrativní pracovník a jedna zdravotní sestra.

„O antigenní testování po zavedení povinné platby zájem poklesl,“ sdělil Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec, kde je další testovací centrum.

Naopak větší zájem hlásí očkovací centra. Jestliže v létě a na počátku podzimu se lidé k očkování nehrnuli, nyní je situace odlišná. „Je to znát. Lidé chodí na očkování s tím, že nechtějí platit za testy,“ poznamenala mluvčí Nemocnice Jablonec Jana Válková. Zájem o očkování vykazuje značný nárůst – v minulém týdnu to bylo jen v Nemocnici Jablonec 415 klientů. „Preferujeme samozřejmě první dávky, u těch třetích je čekací doba asi týden,“ vysvětlil Němeček.

O očkování stoupá zájem i na Semilsku, jak potvrdila nemocnice v Jilemnici. Větší zájem o očkování hlásí i praktičtí lékaři.

Jestliže k 18. říjnu bylo v Libereckém kraji podáno přes 470 tisíc vakcín, k 1. listopadu to bylo již 482 tisíc. Za dva týdny tak dostalo vakcínu 12 tisíc lidí.

Nemocných přibývá

Nárůst počtů nemocných covid-19 již pociťují i nemocnice v Libereckém kraji. Jak se ale shodují, situace není ani zdaleka tak dramatická jako loni touto dobou. „Od konce října byli do dnešního dne hospitalizováni dva dospělí pacienti a dva dětští pacienti. Vloni 1. listopadu leželo v naší nemocnici 57 pacientů s covid-19, takže je situace zatím, zaplať Pán Bůh, dramaticky odlišná,“ přiblížil Jiří Kalenský, předseda představenstva společnosti MMN, která provozuje nemocnice v Semilech a Jilemnici.

MMN situaci zatím zvládá, přesto se již nyní připravuje scénář na omezení plánované péče a na posílení personálních kapacit. „Aktuálně toto pondělí opětovně vzniká izolační stanice, menší část pacientů interního oddělení je umísťována na jiná oddělení, kde o ně budou pečovat lékaři interního oddělení,“ doplnil Kalenský.

Podobné počty pacientů s covid-19 hlásí i Nemocnice Jablonec. Hospitalizovaných tu v pondělí bylo pět pacientů na standardních lůžkách a jeden pacient na ARO. „V nejbližších dnech a týdnech počítáme s nárůstem, nicméně nepředpokládáme, že čísla dosáhnou úrovně minulé vlny,“ poznamenal Němeček. „Plánovaná péče není zatím omezena, zavedli jsme nezbytná opatření jako je zákaz návštěv s danými výjimkami,“ dodal.

Situace, jaká ohledně covidu-19 panuje dnes, je nesrovnatelně lepší než byla minulý rok touto dobou i v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. „Celkem je v naší nemocnici hospitalizováno asi deset osob s převážně mírným až středně těžkým průběhem tohoto onemocnění,“ přiblížila mluvčí nemocnice Andrea Beranová. Přestože personál je zatím schopen péči o pacienty pokrýt, předběžně již nemocnice oslovila několik dobrovolníků, kteří jsou v případě potřeby schopni ihned nastoupit.