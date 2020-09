Fronta lidí táhnoucí se od brány jablonecké nemocnice až k heliportu vzbudila začátkem týdne zvědavost kolemjdoucích. V tomto případě lidé nečekali na nedostatkové zboží, nýbrž na odběry, aby zjistili, zda nejsou pozitivní na covid-19.

Markéta Ježková z Liberce podlehla nastupujícímu podzimnímu nachlazení. Jelikož ztratila čich a chuť, její obvodní lékařka jí pro jistotu vypsala doporučení na test na koronavirus. „Zrovna ten den pršelo a lidé stáli namačkaní pod stanovou stříškou. Já jsem čekala s deštníkem opodál, než mě zavolají na výtěr. Samotný akt netrval ani minutku a pak už jsem odcházela a důvěřovala systému, že se nic nepoplete,“ nastínila průběh testování Ježková.

Pro jistotu

Dle jejích slov k lepší atmosféře odběrového místa v Husově ulici přispívaly tři slečny, které prováděly odběry. „Opravdu chvátaly a práce jim šla od ruky. Ještě k tomu byly laskavé a na plno otázek odpovídaly stále dokola a s úsměvem,“ doplnila. Celou dobu věřila, že se jedná o klasické nachlazení doprovázené bolestí na průduškách. „Šla jsem tam v klidu, bez obav. Výsledky jsem měla do druhého dne. Stačilo zavolat doktorce, která mé tušení potvrdila,“ řekla Markéta Ježková s tím, že nezná nikoho ve svém okolí, kdo by se nakazil koronavirem.

Jan Šlégl působí jako asistent PR ve Slovanu Liberec a kvůli pracovním povinnostem už má za sebou několik testů. Na rozdíl od ostatních nechodí na odběrové místo, ale vzorky se vybírají přímo na stadionu ve speciální místnosti. „Přijdu dovnitř a nahlásím své jméno. Poté proběhne výtěr z nosohltanu. Musím přiznat, že jsem si na to stále nezvykl a je to poměrně nepříjemné,“ podotkl Šlégl. Odběr spočívá v tom, že se speciální tyčinka zasune do zadní části nosu a tam se musí ohnout. Nosohltan je stěžejní, zachytává se v něm nejvíce virů. Na výsledky čeká Šlégl kolem 12 hodin a většinou bojuje s menší nervozitou. „Naštěstí jsem byl pokaždé negativní,“ doplnil.

To rodina Elišky z Liberce podstoupila testování kvůli návratu ze Španělska, které bylo označené za rizikovou zemi. „Nechtěli jsme do karantény, a jelikož jsme jeli autem, nechali jsme se testovat po cestě domů v Praze. Vyplnili jsme on-line formulář a zapsali se na konkrétní čas,“ přiblížila Liberečenka.

Na místě jim provedli výtěr z nosohltanu a za devatenáct hodin znali výsledky. „Eliminovali jsme riziko už během pobytu ve Španělsku, tak jsme byli relativně klidní a přesvědčení, že jsme negativní. Ale je pravda, že tu chvilku, než výsledky přišly, jsem nervózní byla,“ popsala své pocity Eliška.

Na návštěvě rychlotest

Deník obnovil seriál Příběhy pamětníků Libereckého kraje, který se neobejde bez osobní návštěvy domovů důchodců. Ty však přijaly zvýšená bezpečnostní opatření. Ve většině případů se jedná o změření teploty, nošení roušky a použití dezinfekce. Ale jsou i výjimky. „V Domově důchodců Velké Hamry se mě ředitel zeptal, zda mi nebude vadit rychlotest. Sestřička mě píchla do prstu a z krve zjistila, že jsem negativní,“ řekl Walter Oberländer z Deníku. „Obecně se snažím chovat zodpovědně. I na návštěvu k rodičům si beru roušku. Nikdy bych si neodpustil, kdyby se jim kvůli mně něco stalo,“ zdůraznil Oberländer.