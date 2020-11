S přístrojem pracují pouze členové místního spolku Českého červeného kříže (ČČK). „Krevní testy trvají dlouhou dobu, tady víme výsledky za chvíli. Test je velice přesný, přesnější než testy krevní, má úspěšnost cirka devadesát procent,“ přiblížila ředitelka oblastního spolku ČČK Kateřina Havlová.

Jak to funguje?



Testující personál se musí nejprve obléci do ochranného oděvu. Takzvanou nitkou nebo štětičkou nabere vzorek z nosohltanu testovaného, který poté vloží do zkumavky se speciální tekutinou. Nitka se v tekutině vymáchá a obsah zkumavky se překape do další zkumavky s iniciační látkou, obsah se znovu mechanicky zamíchá. Pipetou se pak vzorek vloží na identifikační proužek. Ten zasune testující do přístroje iCHROMA II. Ke vzorku nastaví jméno testovaného, věk, pohlaví a spustí samotný test. Hotov je do dvanácti minut.

„Prvními testovanými byli ve čtvrtek 5. listopadu radní a někteří zaměstnanci úřadu, všichni měli test negativní,“ sdělil jablonecký primátor Jiří Čeřovský. Později ve stejný den test absolvovali i všichni příchozí zastupitelé města, opět vše negativní. „V testování budeme na úřadě pokračovat opět ve čtvrtek,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Přístroj zakoupil magistrát ale i pro pracovníky sociálních služeb, kteří mají být dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví testováni jednou za pět dní, přičemž první testování musí proběhnout nejdéle do 11. listopadu. „Budou mít od státu krevní testy, ty však nemají stoprocentní vypovídající hodnotu, výsledky testovacího přístroje mají přesnost devadesát procent, proto se stálá pracovní skupina krizového štábu rozhodla jej zakoupit,“ připomněl Čeřovský.

Testovací přístroj iCHROMA II stál jablonecký magistrát 25 tisíc korun, jedna testovací sada, kterých město zakoupilo 500, vyjde na 308 korun.

Pracovníci a dobrovolníci Českého červeného kříže nabrali zkušenosti s iCHROMA II už v předchozích týdnech. První přístroj na Jablonecko zakoupil na začátku října Domov důchodců Jablonecké Paseky. „Chvíli nám ho trvalo zprovoznit, ale zvládli jsme to a dnes si jej nemůžeme vynachválit,“ popsal ředitel zařízení Jan Sembdner.

I proto v domově zachytili desítky případů nákazy jak mezi klienty, tak mezi personálem. „Většina klientů prodělala nákazu s velmi slabými příznaky. S Covid-19 v jablonecké nemocnici zemřeli dva naši klienti, kteří na tom byli zdravotně velmi zle již předtím,“ doplnil ředitel.

„Zkušenosti jsou výborné. Tady v domově jsme udělali více než sedmdesát testů a chybný byl jediný, a to u bezpříznakového zaměstnance,“ popsala vedoucí zdravotního úseku Domova Lenka Hartmanová.

U všech pozitivně testovaných pomocí iCHROMA II nákazu potvrdily i následné testy provedené krajskými hygieniky. „Hygienici jsou nadšení, protože jsme jim zmapovali lidi, kteří jsou pozitivní. Pomohli jsme jim nakažené trasovat,“ doplnila Hartmanová.

Přístroj iCHROMA II si o několik týdnů později pořídili i v dalším Domově důchodců na Jablonecku, a to ve Velkých Hamrech. V dalších dvou velkých městech Libereckého kraje úřady své zaměstnance netestují. „Plošné testování zaměstnanců neprovádíme, ale vedoucí odboru jsou vybaveni bezkontaktními teploměry a zaměstnancům měří teplotu,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Každý pátek jsou exponovaná přepážková pracoviště a další vytipované kanceláře úřadu ozónovány.

Ani liberecký magistrát zaměstnance netestuje. „Pokud nějaký zaměstnanec přijde do kontaktu s nakaženou osobou, je poslán do preventivní karantény, která trvá do té doby, než je kontaktován hygienou a podstoupí test,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Magistrát ale zakoupil výkonný generátor ozónu, kterým dezinfikuje všechny kanceláře, kde byl buď nakažený člověk, nebo člověk, který je v karanténě. Dále se tímto přístrojem preventivně dezinfikují prostory, kde je velký pohyb osob.