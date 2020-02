Kdy: 15.2. 14:00

Kde: Eurocentrum Jablonec n. N.

Za kolik: vstupné dobrovolné

Čeká na vás více než 45 trampolín, perfektní sportovní program doplněný kulturou a hlavně skvělá atmosféra.



Těšit se můžete také na skvělé instruktorky ze SuperFitness, ale také externí instruktorky, které vám ještě ve vší parádě představíme. I Vy můžete svojí účasti, pohybem i dobrou náladou přispět na ty, kteří to skutečně potřebují. Pokud ovšem nejste milovníkem jumpingu, můžete se na celkovém výtěžku podílet svoji přítomnosti na silovém cvičení s vlastní vahou, Power Józe či nákupem tomboly, a nebo finančním příspěvkem.



Lístky jsou v předprodeji v SuperFitness. Pořadatele můžete kontaktovat přes telefonní kontakt 728112686, či na recepci SuperFitness Jablonec v ulici U Balvanu. Protože není nad to spojit něco tak skvělého jako je pohyb a úsměv na tváři těch, kteří to potřebují nejvíce.