Kdy: Pátek 7. února od 14 hodin

Kde: Informační centrum, Jablonec

Za kolik: Zdarma

V pátek 7. února jsou všichni fandové dopravy zváni na vernisáž výstavy ke 120. výročí zavedení tramvajové dopravy v Jablonci. Výstava bude v přízemí jablonecké radnice v informační centru a potrvá do konce února. „Vystaven bude například model elektrické tramvajové lokomotivy nebo kopie zaměstnanecká knihy Jabloneckých elektrických drah,“ říká ředitel JD Luboš Wejnar.



Součástí oslav 120. výročí tramvajové dopravy v Jablonci bude také doprovodný program. „Připravili jsme jízdy historickými autobusy z Mírového náměstí do Rychnova u Jablonce. Pro autentičnost a připomenutí si části tramvajové trati pojedou autobusy z Mírového náměstí Lidickou ulicí do ulice 5. května, a tak budou kopírovat někdejší koleje, dále budou pokračovat po trase linky č. 101,“ popisuje Wejnar s tím, že první spoj odjíždí z Mírového náměstí ve 14:30 hodin a dále pak každou hodinu do 17:30 hod. Odjezdy z Rychnova jsou v 15, 16, 17 a 18 hodin.



Stranou nezůstane ani skutečná tramvaj. „Bude možné se svézt také historickou tramvají. Celá tramvajová souprava složená z motorového vozu typu 6MT č. 117 z roku 1953 a vlečného vozu č. 44 „Plecháč“ z roku 1932 přijede na konečnou u Tyršových sadů, kde bude vlečný vůz od 13:35 do 16:55 hod. vystavený. Motorovým vozem se pak zájemci mohou během dvou jízd z Tyršova parku do Zeleného údolí a zpět svézt,“ dodává Wejnar. Odjezd historické tramvaje z Tyršova parku je v 15:12 a 15:57 hodin, ze Zeleného údolí v 15:27 a 16:12 hod. Zpět do Liberce souprava odjede v 16:57 hod.