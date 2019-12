Kydy: pátek 27. prosince, od 9 h.

Kde: Muzeum skla a bižuterie

Za kolik: zdarma

Firma GOJA předvede ruční výrobu skleněných vánočních tvarů, které si budu moci návštěvníci sami ozdobit. Mohou využít také tvůrčí dílnu s výrobou knoflíkových ozdob a jako bonus se zdarma pokochat krásou současných kolekcí od vybraných výrobců na aktuální výstavě.



„Prezentaci vánočních ozdob se v posledních letech věnujeme velmi intenzivně, a to jak těch z muzejní sbírky, tak od současných předních výrobců. Vyvrcholením by pak mělo být v příštím roce otevření zážitkové expozice WoW (World of Wonders / Svět zázraků) v naší skleněné přístavbě,“ informuje ředitelka muzea Milada Valečková.



Tvůrčí dílna je určena všem věkovým kategoriím. „Návštěvníci si mohou vyrobit nápadité vánoční dekorace z netradičních, běžně dostupných materiálů jako jsou dřívka, knoflíky a samozřejmě nemohou chybět ani pro nás typické korálky,“ přibližuje muzejní edukátorka Milena Zachařová.



Vstup na dílnu a do výstavy je zdarma, probíhat bude v pátek od 9 do 17 hodin.