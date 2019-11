Kdy: 3. listopadu od 10 hodin

Kde: Bar Dolfin, Bedřichov 263

Za kolik: 100 korun

Proběhnete společně jak Vysoký hřeben, oblíbený Kanál, hráz Černé Nisy, dvakrát vyběhnete na Olivetskou horu, seběhnete na severní stranu hor do Ferdinandova a nejtvrdším stoupáním v Jizerkách – Bílým Štolpichem se vrátíte zase zpět do Bedřichova.



Pokud vyjde počasí a v Jizerkách bude i nadále panovat Babí léto, tak si těch 30 kilometrů opravdu užijete. Trať prověří opravdu každého. A to zejména ve druhé polovině, kdy desítky závodníků vybíhá údolím Bílého Štolpichu na Bílou kuchyni a na Olivetskou horu.



Do tohoto závodu se mohou přihlásit jak ti, kteří jsou registrováni pro celou trilogii, tak i ti, co se chtějí jen proběhnout. Závod je tedy otevřen všem milovníkům běhu a krásné přírody. Navíc od roku 2019 nabízí trasu BoBoběh buď fit na 10 km pro ty, co by pro ně bylo 30 km moc a také dětský Mini běh na 1 km. Závodu se může zúčastnit každý, účast není vázána na start v závodu na lyžích nebo kole.

Tento závod je originální nejen svou délkou, ale i trasou, která není značena. Trasa je takový krásný výlet po celých Jizerkách, zavede nás ke všem přehradám, hlavním vrcholům i do sklářských osad. Značena není, neboť na každé křižovatce už nějaká ta cedule je a my chceme, aby lidé nejenom sportovali, ale zároveň se kochali krajinou, a tím, že je donutíme sledovat, kde jsou, se učí poznávat celé Jizerky.