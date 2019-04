Naučíte se orientovat v surovinách a ingrediencích, z kterých budeme domácí kosmetiku vyrábět. Ukážeme si, jak jednoduše a s minimem úsilí kosmetiku vyrobit doma, přesně podle vašich potřeb a požadavků, bez konzervačních látek. Domů si odnesete spoustu receptů a všechny vyrobené produkty. Ale hlavně pocit, že pečovat o sebe není nic rozmařilého nebo zbytečného, ale nádherný rituál, který Vám dodá sílu a energii.

„Kůže patří mezi největší přijímací orgán našeho těla, proto je velice důležité, co si na sebe namažeme. Jakou péči si věnujeme. I léky se dostává do těla kůží, touto cestou se do těla dostane i velké množství látek, které na sebe bez rozmyslu namažeme. Proto jsem připravila odpolední seminář, kde si ukážeme, jak si doma vyrobit vše, co potřebujeme k péči o svoje tělo,“ konstatovala výživová poradkyně Helena Chytrová.