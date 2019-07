Závody začínají ve čtvrtek 18. července a vyvrcholí sobotním finále, při kterém freestyle rideři přímo nad hlavami fanoušků předvedou ty nejšílenější triky.

Fourcrossový maraton začne v 15 hodin oficiálními tréninky. Od 20 hodin se na letní scéně Eurocentra koná slavnostní zahajovací ceremoniál. Dechberoucí podívaná je připravena na páteční a sobotní odpoledne.

Na akci bude dohlížet policie. Pozor na pokyny strážců zákona si musí dát především řidiči, kteří sem dorazí svými vozy. Police zajistí bezpečnost a plynulost provozu v okolí sportovního areálu – na silnici I/65 v úseku od Rychnova až do Jablonce. Dále se zaměří na eliminaci kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a vloupání do nich.

Po úspěšných dvou ročnících se i letos ze svahu spustí mladí bikeři v rámci dětského vloženého závodu Revelations KIDS Event, který se pojede po páteční kvalifikaci hlavního závodu.

Závodníci z celého světa

Dále na nejtěžší trati světa budou moci diváci sledovat závodníky zvučných jmen. Jsou jimi například Scott Beaumont z Velké Británie, Felix Beckeman ze Švédska, Hannes Slavik z Rakouska nebo handicapovaný sportovec Michal Kosík. A opět to budou mít „o chlup“ těžší. Trať na svahu Dobré Vody totiž pořadatelé každoročně alespoň částečně obměňují.

„Přibyla například nová roleta. Novinkou je i tribuna, která bude umístěna na vrchní části kopce. Vejde se na ni až 200 diváků,“ upozornila za pořadatele Hedvika Mikešová.

Vítěz byl v předešlých ročnících zatím jediný, a to závodník a organizátor v jedné osobě Tomáš Slavík. „Na závody i celou akci se moc těším. Je to fourcrossová událost světa a celého roku. Atmosféra je absolutně unikátní, nejvíc se těším na všechny známe i neznámé, kteří nás přijdou do jabloneckého bikeparku podpořit,“ řekl Slavík.

V sobotu závodníky mohou návštěvníci areálu sledovat od 15 hodin. Hlavní podnik se odehraje o tři hodiny později. Bude mu předcházet jedinečná show. „Osvědčil se nám takzvaný Revelations Big Air contest, takže ani letos diváci nepřijdou o freestyle ridery. Největší air show přilétne ve svém akrobatickém speciálu předvést Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy,“ přiblížila Mikešová.

Tradičně nebude chybět ani pozávodní veselice. Ve spodní části areálu proběhne afterparty, kde se představí parta Masters of Dirt. Mixáky roztočí také Manene, DJ N'Zym, Hrusha, Cyper, Illya nebo Johnny Cares. „Potěšíme i milovníky kytar, i letos se představí, na JBC 4X Revelations po loňsku ještě více oblíbený, matador české hudební scény Vypsaná Fixa a tradičně i biková kapelka Status Praesents, domácí Muerti a Lifilenes nebo styloví Twisted Rod,“ dodala Mikešová.