Titul profesionální mistryně světa vybojovala jablonecká Michaela Kerlehová

Jablonec n. Nisou – Michaela Kerlehová z jabloneckého týmu Iron Fighters vybojovala titul profesionální mistryně světa WKU v kick boxu.

V zápase, který byl součástí už třetí Iron Fight Night, porazila soupeřku z Německa Hibu Hosni. V zaplněné jablonecké sportovní hale zazněly nejprve hymny obou zemí. A pak už se do sebe pustily dvě zápasnice, každá již ověnčená mnoha významnými úspěchy v ringu. Poslední zápas dvou žen byl vyvrcholením nabitého programu Iron Fight Night 3 a bylo vidět, že diváci si na něj rádi počkali až do pozdních nočních hodin.

Měl v pěti kolech po třech minutách rozhodnout o profesionální mistryni světa. A nakonec rozhodl trenér německé soupeřky, když vhodil ručník do ringu a tím ušetřil svoji svěřenkyni pořádného debaklu. Převaha domácí Michaely Kerlehové byla jasná. Právem se mohla Míša, trenér Alois Škeřík a celý tým Iron Fighters radovat ze zisku světového titulu.

„Přípravu na Iron Fight Night 3 jsem brala zodpovědně, jako každou jinou, jezdila jsem trénovat i do Prahy, víceméně každý den, někdy dvakrát, až jsem skoro nestihla regenerovat. Soupeřku jsem vůbec neznala, jen jsem věděla, že je to německá šampiónka s hodně působivou zápasovou bilancí. Chtěla jsem si ale pás z tohoto zápasu odnést domů,“ řekla Michaela Kerlehová. Jak taky potvrdila, bojuje vždycky až do poslední vteřiny, jejím plusem je pestrost, a to, že mění styly.

A jestli vnímala atmosféru, která provázela její vítězný zápas? „Určitě. Jsem trochu nervózní vždycky, ale těším se. Jakmile však vlezu mezi provazy, tak už nic není, jen soupeřka a můj trenér Alois Škeřík, který mi z rohu radí. Doufala jsem, že tam budou všichni od nás a udělají hrozný kotel,“ zdůraznila Míša Kerlehová.

A úžasnou atmosféru připravili všem účastníkům také diváci na zaplněných tribunách a ochozech haly. V ringu se jim představili zápasníci kick boxu z Jablonce, České Lípy, Plzně, Znojma, Karlových Varů, také z Polska, Gruzie i Rumunska. Právem se tak mohl z dobře připravené akce radovat pořadatelský tým Iron Fighters pod vedením Martina Valenty a Aloise Škeříka.