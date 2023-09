/FOTO/ Soutěž o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje už zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 14. září na libereckém náměstí v rámci dalšího ročníku Dne regionálních potravin Libereckého kraje, jehož součástí byla i ochutnávka jednotlivých produktů.

Den regionálních potravin Libereckého kraje. | Foto: Deník/Martin Štefanov

Mlsní návštěvníci si mohli výrobky i zakoupit. Ocenění značkou kvality Regionální potravina si převzalo devět lokálních producentů. Mezi oceněnými je například výrobek Jeroným BIO zrající sýr od Ladislava Stehlíka, Žitnopšeničný kvasový chléb od Lukáše Maška či Griliáš z cukrárny Radky Mayerové. V Libereckém kraji letos soutěžilo 93 produktů od 33 výrobců.

„Velmi si vážíme ocenění od všech lidí, kteří vnímají hodnotu naší práce. Držitelem značky Regionální potravina Libereckého kraje je nově náš ovčí sýr, což je milé ohodnocení té nesmírné práce, která za ním stojí. Obecně nemáme žádná očekávání a o to je to příjemnější. Širší veřejnost vnímá značku Regionální potravina, jako záruku vysoké kvality, a to je moc dobře. Díky získanému ocenění a propagaci se nám otevírá cesta k dalším potenciálním zákazníkům, kteří se zajímají o původ a kvalitu potravin,“ řekla s hrdostí Monika Sabáčková z Ovčí farmy a sýrárny Sabáčkovi.

Lékaři varovali před mrtvicí. Hrozí i mladým lidem, velkou roli hraje čas

Soutěž probíhá ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. O značku Regionální potravina mohou soutěžit producenti zemědělských a potravinářských výrobků, kteří mají nejvýše 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek pak získává právo užívat značku Regionální potravina zdarma po dobu čtyř let. „Označení Regionální potravina vnímám jako jednu z našich konkurenčních výhod. Značka nám na školních výrobcích rozhodně pomáhá při jejich propagaci. Věřím, že i veřejnost si uvědomuje, že výrobky od našich studentů jsou konkurenceschopné a zcela právem toto označení nesou,“ uvedl ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant Miroslav Kudrna. Pro frýdlantskou školu to bylo už několikátí ocenění.

Do programu Dne regionálních potravin byly tradičně zařazeny soutěže o ceny a vaření z regionálních potravin s kuchařem firmy Bidfood Pavlem Vedralem. Na pódiu vystoupil Martin Maxa s Jolanou Szajewskou a Tomášem Mohrem. „Ocenění si moc vážíme a je pro nás určitým symbolem toho, že děláme svou práci dobře. Také nám dává jistý prodejní argument pro naše zákazníky a je pro ně garancí kvality. Očekáváme rozšíření povědomí o naší značce a zvýšení prodeje v souvislosti s marketingovými aktivitami navázanými na oceněné výrobky. Jsme moc rádi za možnost účastnit se různých prodejních akcí v rámci společné prezentace regionálních potravin,“ přiblížila své pocity z vítězství Eva Jiřičková z farmářského řeznictví Mass.na.

Liberecký autor Václav Dvořák uvařil draka. Inspirovala ho australská ještěrka