Od 1. dubna spustilo město Jablonec do provozu dvě toalety u přehrady Mšeno. Kvůli mrazům, které mají trvat minimálně týden, byl ale jejich obnovený provoz v úterý 6. dubna opět ukončen.

Veřejné WC. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/ Markéta Hofmanová

„Minulý týden jsme spustili provoz dvou veřejných toalet, a to U Prutu a v zátoce u Povodí Labe. Také jsme pustili vodu do pro stánkaře, aby si mohli své provozovny připravit na sezonu. Vzhledem k faktu, že v příštích dnech hrozí velmi nízké teploty, mohla by voda ve vedení zamrznout. Proto je třeba ji zavřít a z potrubí a šachet ji opět vypustit,“ sdělil vedoucí technického odboru jabloneckého magistrátu Pavel Kozák.