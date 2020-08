Návštěvníci „jabloneckého moře“, tedy přehrady Mšeno, by se měli dočkat důstojnějšího prostředí. V současné době probíhá architektonická soutěž s názvem Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady, která řeší lokality U Prutu a v Zátoce u bazénu. Projekt by se mohl zrealizovat už v příštím roce.

Stížnosti na nevyhovující zázemí pro rekreaci se přitom množí neustále a se zvyšujícím tempem. Toalety, sprchy nebo stánky s občerstvením totiž začínají být dožilé. Lidem vadí stav sociálních zařízení i absence převlékáren.

Na co všechno se dá narazit na toaletách v okolí jablonecké přehrady? Třeba na ucpávání toaletních mís různými předměty jako lahvemi, celými rolemi toaletního papíru nebo utěrkami určenými na utírání rukou. Následné vytopené místnosti.

Časté je i znečišťování mís a buněk exkrementy, zastrkávání použitých dámských hygienických potřeb za mísy či pod vodovodní trubky, rozmazávání mýdla po umyvadle. Spousta návštěvníků si na stav záchodů stěžuje. „Je tam špína, smrad a co je okolo mísy, to se ani nedá psát. A tam musí chodit i malé děti,“ popsala Jablonečanka Dagmar.

Vše výše popsané musí uklízet zaměstnanci Technických služeb Jablonec. „K úklidům toalet dochází několikrát denně, několikrát týdně úklid kontrolují nadřízení,“ potvrdil jednatel technických služeb Milan Nožička. V exponovaných letních dnech je ale i to zřejmě málo.

Pracovníci technických služeb objíždějí toalety v okolí přehrady a mimo jejich úklid odvážejí i pytle s odpadky. V teplém a slunečném počasí v období prázdnin, kdy je koncentrace návštěvníků přehrady obrovská, je problematické udržet čistotu záchodů v době mezi jednotlivými úklidy, mezi kterými je prodleva v řádu desítek minut.

„Návštěvnost toalet je v tomto období velmi vysoká, tudíž se nárůstu nepořádku nedá v režimu bez stálé obsluhy zcela vyhnout,“ připustil Nožička. Poukázal zároveň na to, že za vším je nutné hledat člověka. „Ke snížení znečištění toalet mohou výrazně přispět sami návštěvníci přehrady, pokud budou brát ohled na ostatní,“ doplnil jednatel.

Jedním ze základních bodů architektonické soutěže s názvem Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady jsou i místa pro převlékání. Právě převlékárny lidem u přehrady citelně chybí.

Stačí zástěny

„Třeba obyčejné dřevěné ohrádky na převléknutí po koupání. V každé moravské vesničce jsme je při cestách našli. Je opravdu nepříjemné se převlékat na toaletách,“ postěžovala si třeba Marie Firbasová.

Podle ní by přitom stačily jen jednoduché zástěny. „Je to práce tak na dva dny a nemůže to stát mnoho peněz. Vymýšlí se vylepšení okolí přehrady a toto základní vybavení zde chybí,“ doplnila častá návštěvnice přehrady.

Město přislíbilo nápravu. „V lokalitách U Prutu a v Zátoce u bazénu by měly dle zadání architektonické soutěže prostory pro převlékání vzniknout,“ slíbila Dana Försterová z technického odboru jabloneckého magistrátu.

Během posledních deseti let byla zpracována celá řada studií a záměrů na revitalizaci okolí přehrady, proběhly pokusy o vypsání několika architektonických soutěží. Žádný z těchto záměrů ale nedopadl.