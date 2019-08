Mužná vůně santalového dřeva, lesknoucí se břitvy a živé rozhovory o ryze pánských tématech. To vše dotváří atmosféru barber shopů nebo-li pánských holičství, která od 19. století vedle hospod patřila k místům, kde se probíralo aktuální dění a kam lidé chodili nejen za poskytovanými službami, ale i za informacemi. Do tohoto světa pronikl i Tomáš Dědek z Liberce.

Tomáš Dědek v akci při úpravě vousů. | Foto: Deník / Jakub Volný

„Vyučil jsem se truhlářem, ale nikdy mě to k práci se dřevem netáhlo. Poté, co jsem vystřídal několik zaměstnání, jsem zakotvil jako trafikant,“ popsal začátky mladý holič s tím, že majitelem trafiky byl Bohuslav Fiala, který zároveň otevřel i Classic Man Barber Shop v Liberci. „Začal jsem holičství pravidelně navštěvovat. Jednou se mi nechtělo čekat, tak jsem se ostříhal sám, a druhý den se mě šéf zeptal, kdo stojí za novým účesem. Slovo dalo slovo a nabídl mi, zda bych to nechtěl zkusit jako barber,“ pokračoval Dědek.