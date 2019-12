Tomáš Pospíšil stojí za doslova celosvětovým úspěchem jabloneckého dětského sboru Iuventus, gaude!, který působí při ZUŠ Jablonec. V loňském roce bodoval na Olympijských hrách sborového zpěvu World Choir Games 2018 v Tshwane (dříve Pretoria) v Jihoafrické republice.

V roce následujícím se této akce chce zúčastnit znovu. Tentokrát jej ale nečeká tak daleká cesta. Děti s doprovodem by měly vyrazit „jen“ do Antverp.

Jak jste se k vedení souboru dostal?

Po studiu na zušce jsem absolvoval hru na klavír na konzervatoři v Teplicích. Poté jsem na pražské AMU vystudoval obor skladba. K absolutoriu jsem tehdy složil skladbu pro smíšený dětský sbor a varhany. Napadlo mě, že bych mohl skladbu provést s dětmi z jablonecké ZUŠ. Proto jsem volal tehdejšímu zástupci ředitele Vítu Rakušanovi, ale ten mi řekl, že sbor nemají. Ale ať ho založím. Už tehdy jsem pracoval se sbory, ale dospělými. Do dětského se mi moc nechtělo. Nakonec jsem to ale zkusil, první rok jako pěvecký kroužek. Na jaře 2005 jsem absolvoval sbormistrovské kurzy u libereckého Severáčku. Když jsem viděl, jak to děti v Liberci baví a jak dobře to tam sbormistři dělají, tak to ve mně pomalu uzrálo. V září 2005 jsme sbor rozjeli.

Kdy přesně nastal zrod sboru?

Přesně 3. září 2005 o půl deváté ráno. A vskutku netradičně, zakládající formuli, mimochodem stejnou, jaká zazněla na jablonecké zušce v roce 1925, Vít Rakušan slavnostně přečetl na parkovišti u zvoničky na Hraběticích.

Takový sbor se musí sžít. Jak jste začali?

Hned v listopadu jsme měli v Krkonoších první soustředění, kam za námi přijel i Eduard Klezla, známý porotce ze Superstar. 12. prosince jsme už měli první velký vánoční koncert. A v roce 2006 jsme už v Praze vyhráli první mezinárodní soutěž.

Jak je dnes soubor veliký?

Dohromady to je dvě stě dětí. Hlavní sbor Iuventus, gaude! má přesně 59 členů, zbylé děti jsou v pěti přípravných sborech.

Spousta sborů, i skvělých, se možná až bojí konfrontace se zahraničím, Iuventus, gaude! ale ne. Kdy jste poprvé vyjeli za hranice?

Jedna z prvních a rovnou nejdůležitějších cest sboru vedla v roce 2008 na Olympijské hry sborového zpěvu do Grazu. Mezi dětskými sbory jsme hned brali zlatou medaili, v kategorii duchovní hudba stříbrnou. Další rok jsme vyhráli mezinárodní soutěž v Budapešti a byli jsme vybráni na uvítání papeže Benedikta v Praze v chrámu Panny Marie Vítězné. To byl prubířský kámen. Papež Benedikt totiž lpí na absolutní přesnosti. Takže jsme věděli, že musíme se zpěvem skončit přesně ve chvíli, kdy poklekne před Pražským Jezulátkem. V chrámu jsem si odkrokoval vzdálenost, abych věděl, jak dlouho přibližně papež půjde. Nemohl jsem najít žádnou duchovní skladbu, která by se dala za tak krátkou chvíli naráz ukončit. Tak jsem složil skladbu Cesta k Jezulátku, v níž jsou schválně velké skoky mezi slokami. S dětmi jsme se naučili posunky rukama. A skončili jsme přesně.

Olympiáda, papež, co mistrovství světa?

Účastnili jsme se prvního v roce 2011 a bylo to nezapomenutelné. Opět jsme ve své kategorii vyhráli v kategorii duchovní hudba a tím jsme postoupili do Grand Prix, kde se střetly ty nejlepší mládežnické sbory. Tehdy za námi přišli z poroty, ať vyměníme skladbu. Měli jsme na nazkoušení tři dny! To by nedal asi žádný soubor, byl jsem zoufalý a přemýšlel jsem, že prostě zazpíváme původní skladbu a ať se děje vůle Boží. Naštěstí si děti vzpomněly, že jsme před tři čtvrtě rokem nazkoušeli jednu efektní, slovenskou skladbu. Neuměl ji sice každý, ale děti v sobě probudily takový entuziasmus, tak se vyhecovaly že to za tři dny zvládly. Pak přišly, zazpívaly a vyhrály. Česká vlajka, hymna, to bylo opravdu silné. Díky publicitě jsme pak další rok sehnali peníze na další olympoiádu, která se konala v Cincinnati v USA, tam jsme získali dvě zlaté. V roce 2014 následovalo další Mistrovství světa, to se konalo v lotyšské Rize, další dvě zlata v dětské kategorii a v kategorii duchovní hudba.

V loňském roce sbor Iuventus, gaude! Reprezentoval Českou republiku na na Olympijských hrách sborového zpěvu World Choir Games 2018 v Tshwane (dříve Pretoria) v Jihoafrické republice. Jaké to bylo?

Sbor obhájil zlatou medaili v kategorii duchovní hudba. Bodoval i v kategorii, kam v podstatě nepatří: mezi dospělými v kategorii spirituály získal stříbrnou medaili. Obou kategorií se přitom účastní nejlepší dospělé sbory planety, které musí projít kvalifikací. V národním parku Addo děti zažily, co mnohý dospělý ne. Kdo může říct, že takhle na výletě potkal prase bradavičnaté, antilopu nebo dokonce slona? Ale i další zážitky jsou nezapomenutelné. Třeba koncert v katedrále, když vypadne proud a zpívá se při svíčkách.

Takový výlet musel stát pořádný balík peněz.

Sbor spotřeboval na cestě po JAR více než tři miliony korun, které zaplatili dílem rodiče, velký díl ale přidali i sponzoři a dárci. Sbor finančně podpořil i Liberecký kraj nebo jablonecký magistrát.

Jihoafrická republika. Znají tam vůbec Českou republiku?

Mezi sbory se známe. Dokonce tak, že jsme tam nejeli jen soutěžit, ale přednesli jsme pásmo koncertů po celé zemi, s nimiž nám pomáhaly právě místní sbory. Chtěli jsme co nejlépe reprezentovat Českou republiku, ale i samotný Jablonec.

Na webu sdružení Interkultur, které pořádá největší světové soutěže ve sborovém zpěvu, jsou žebříčky. Iuventus, gaude! je nejvýše z českých sborů na 18. místě.

On to je spíše něco jako žebříček ATP, složitě se tam sčítají body podle toho, jak sbor uspěje právě na těch velkých soutěžích. V hodnocení všech sborů, tedy i dospělých, jsme aktuálně tuším 77. na světě, ale byli jsme i někde kolem padesátého místa. Před námi jsou sbory třeba z Jižní Afriky, USA, Ruska, Číny, Švédska, Anglie, ale i Singapuru, což pro odborníky ale není překvapení. V Singapuru mají dokonce ministerstvo sborového zpěvu! Aktuálně jsou před námi dokonce dva české sbory, novojičínský Ondrášek a dívčí komorní sbor Abbellimento z Prahy.

Na olympijské hry se chcete v příštím roce vrátit. Kdy a kde se budou konat?

Už jsme odeslali přihlášku. V Antverpách, od 5. do 9. července.. Oproti časově a finančně náročné akci v JAR by měla být tahle výprava přece jen klidnější. I tak musíme shánět peníze, nemáme žádného generálního sponzora.

Ale nejen soutěžemi živ je sbor Iuventus, gaude!

Vždy na podzim vystupujeme doma s velkými jmény především vážné hudby. Štěpán Rak, Jiří Stivín, Hradišťan Jiřího Pavlici, Spirituál Kvintet, naposledy Jaroslav Svěcený, s nímž jsme absolvovali benefiční koncert pro Hospic svaté Zdislavy. Právě s ním chceme dále spolupracovat, protože ten koncert byl báječný, mezi virtuosem a dětmi to jen jiskřilo. Mistr sestoupil z piedestalu a vyšel dětem vstříc. Až mě mrazilo.

Všude zní vánoční koledy, advent ale přece není o radosti, ale spíše o rozjímání.

Z minulosti známe i adventní písně, ty klasické koledy, které slyšíme celý prosinec na každém rohu totiž patřily až přímo do období Vánoc. Adventní písně jsou jiné než klasické koledy. Ale třeba při rozsvěcení stromečků se vůbec nehodí. Adventní hudba je totiž spíše tajemná, ztišená, plná očekávání, žádné hurá. Má v sobě ohromnou hloubku. Navíc se jedná o církevní hudbu. Advent byl postní doba, tedy neexistovaly adventní koledy, protože se nekoledovalo. Na každou adventní neděli byla specifické skladby, v podstatě ty skladby vypráví příběh čekání na narození Krista, mají hloubku.

Doba adventu musí být asi hektická i pro sbor, ne?

Je to docela šílený kalup. Adventní koncerty, příprava na závěrečný vánoční koncert, do toho soukromé přípravy na Vánoce. Až si říkám, že můžeme někdy přibrzdit. Jeden známý klavírista mi řekl, že prostě přes advent nehraje. Co kdyby i sbor řekl, že přes advent nezazpívají. Ale to asi nejde. Na vánoční vyvrcholení čekají rodiče i samotné děti.

Jaký máte do konce roku program?

Dnes má Iuventus, gaude! vánoční koncert s Bárou Basikovou ve Vratislavicích. V neděli 22. prosince pak přijde Vánoční koncert s Iuventus, gaude!, což je koncert všech dětských pěveckých sborů ZUŠ Jablonec za doprovodu Vánočního orchestru v jabloneckém Eurocentru. V první části proběhne přehlídka všech pěti sborů. V druhé části předvedeme Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Tomáš Pospíšil

• Narodil se 28. listopadu 1975. Vystudoval Hudební a taneční fakultu AMU.

• Učitel hry na klavír v Základní umělecké škole Jablonec. Sbormistr dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!

• Sbor pod jeho vedením získal množství světových úspěchů, mimo jiné zlaté medaile na Olympijských hrách sborového zpěvu World Choir Games (2012, 2014, 2018). A také cenu Sbor roku v ČR 2012.