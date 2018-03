Tomáš Slavík bojuje o královskou korunu

Odstartovalo první kolo Crankworx World Tour na Novém Zélandu, kde bojovali ti nejlepší jezdci na světě o celkový titul King Of Crankworx 2018.

Boj právě začal a pro české barvy začal absolutně skvěle. Tomáš Slavík, vítěz celkového pořadí a King Of Crankworx 2016, se ukázal celkem ve 4 závodech a hned první závod potvrdil, že bude útočit na ty nejvyšší příčky.

Hned v úvodním závodě, kterým byl Dual Slalom, dokázal nekompromisně zvítězit, dále navázal těsným třetím místem v AIR DH, kdy mu na vítěze chybělo pouze 0,6 vteřiny a svoje představení zakončil šestým místem v Pumptracku a šestým místem ve Speen N Style. Celkově se drží na třetím místě v bitvě o královskou korunu King Of Crankworx 2018. Velkou novinkou v podání Tomáše Slavíka byl rozhodně Speed N Style, kde ke svojí rychlosti poprvé přidal i “styl” v podobě backflipů, které se v kombinaci s jeho rychlostí stávají nebezpečnou zbraní proti všem závodníkům v této disciplíně. Posouvání limitů - o tom je Crankworx!



100% Dual Slalom - 1.místo

Crankworx Air DH - 3.místo

Mons Royale Speed n Style - 6.místo

Rockshox Pumptrack - 6.místo

Komentář Tomáše Slavíka

Rotorua je jedna z mých oblíbených zástávek v Crankworx a když jsem se letos dozvěděl, že pro tuto zastávku přibyde další event a to Dual Slalom, tak jsem měl fakt velkou radost, protože Dual je pro mě nejoblíbenější disciplína! Každej rok je vidět jak se level ježdění posouvá, ať to jsou nový jezdci, nový triky a nebo jednodušše všichni jedou větší hranu. Rok od roku je těžší vítězit a proto mám stále větší radost, že se mi to daří. Hned v prvním závodě, kterým byl právě Dual Slalom tak se mi podařilo ve finále porazit Kyle Straita, pak jsem byl na 3.místě v AIR DH, kde to bylo fakt chlup od vítězství a už hned tyto dva závody pro mě byla strašná satisfakce po té tvrdé dřině! Trochu jsem byl zklamanej z Pumptracku, jelikož jsem se kvalifikoval na parádním druhým místě, ale v závodě jsem dělal takový chyby, že z toho bylo nakonec “jen” 6.místo, ale furt jsou to super body do celkového pořadí. Disciplína, ze které mám největší radost byla Speed N Style, protože poprvé odcházím ze závodu se vztyčenou hlavou nebo klidně to můžeme nazvat “ vzhůru nohama”… je jedno jak to nazveme, ale dělat salta na velkých skocích je pro mě absolutní novinka a jsem rád, že konečně k rychlosti přiřazuji i backflipy a přináším tím i trochu víc stylu do mýho repertoáru na Speed N Style. Nakonec 6.místo po těsným souboji s Martinem Sodestromem, který nakonec vyhrál pro mě není vůbec ostuda ba naopak vítr do plachet do dalších závodů ve Speed N Style. Je na čase se rozloučit se Zélandem, díky moc všem fanouškům, kamarádům a ostatním, co nás podporovali na trati nebo doma u obrazovek! Díky moc! “