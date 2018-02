Tomáš Slavík vyhrál v Chile nejtěžší městský sjezd na světě

"Při tom nám adrenalín stříká i z uší,“ říká odvážný jezdec

Tomáš Slavik se v anketě Nejlepší sportovec Jablonecka 2017 umístil mezi deseti nejlepšími v kategorii Dospělí - profesionálové. Reprezentuje svoje město, kraj i Českou republiku, diář má nabitý a chystá se na mistrovství světa ve fourcrossu.

Fourcross je docela drsná disciplína, jak ji nejlépe vysvětlit laikovi?

Fourcross je cyklistická disciplína, která se jezdí na speciálních horských kolech, odstartují čtyři jezdci ze startovacího zařízení a ženou se kopcem dolů přes skoky, klopené zatáčky, kamenité sekce a kdo je první dole, tak zvítězil. Tratě se většinou staví na sjezdovkách, horských střediscích, ale můžete je najít i ve městech. Tam se pak liší akorát jejich délka, sklon i celková náročnost.



Jak jste se k této disciplíně dostal?

Jezdil jsem bikros a když mi bylo patnáct let začal jsem poprvé zkoušet fourcross. Dispozice, které má bikrosař, jsou pro fourcross důležité, takže mi to od začátku hned docela šlo.



Co Vy a zranění?

Musím zaklepat, že zranění se mi zatím docela vyhýbají…



Letos se vám nepodařilo vzít si zpět titul Mistra světa. Nicméně dost se toho podařilo – můžete připomenout největší úspěchy v roce 2017?

MS je pro mě poslední roky docela začarovaný, ale i to je sport. Nicméně podařilo se mi získat spoustu dalších vítězství a titulů jako například vítězství na nejtěžším městským sjezdu na světě Red Bull Valparaiso Cerro Abajo v Chile a nebo třeba celkové vítězství ve světové sérii 4X Pro Tour.



Jaký si dáváte cíl pro následující sezonu 2018?

V první řadě bych chtěl mít pořád radost z ježdění na kole a užívat si to! Bez toho pak nepřicházejí ani výsledky… a jinak z těch sportovních cílů je to určitě MS ve fourcrossu 2018.

Je známé, že máte blízko k motorkám – neláká Vás naplno zkusit třeba motokross nebo i Dakar??

Motorky mám od malička strašně rád, ale pouze v rámci tréninku. V žádným případě se nepovažuji a nejsem dobrý jezdec na motorce, takže o Dakaru ani motocrossu jsem vůbec nepřemýšlel



Kdyby jste nepropadl MTB a později fourcrossu, jakému jinému sportu byste se věnoval?

U bikrosu bych určitě nezůstal tak dlouho. Kdo ví, co by byla moje disciplína, sám doopravdy nedokážu říct, protože v jiných disciplínách si sám sebe představit nedokážu po těch letech…



V poslední době se stávají moderní městské sjezdy. Jste úspěšný i v nich, co vám vyhovuje víc?

Městské sjezdy jsem začal dělat, protože jsem hledal další výzvy, další motivaci a tohle mi určitě městské sjezdy dají. Je to taková trochu šílenost, ale hrozně mě to baví! Jsou to hrozně specifický závody, na který se musí umět člověk připravit jak technicky, tak fyzicky. Za chyby na trati se platí vysoká daň, takže adrenalin nám všem stříká i z uší! Nevím jestli mi vyhovuje víc fourcross nebo města, ale v obou disciplínách se snažím být nejlepší… asi je mi stále trochu bližší fourcross.

Co poradíte mladým, kteří chtějí být jako vy, co mají udělat, aby byli úspěšní?

Tohle není úplně jednoduchá otázka, protože kdyby existovala jasná odpověď, tak jsou tady všichni ve všem nejlepší. Nicméně začal bych tím, že bych sundal ruce z mobilu, z počítače a vrátil se na zem. Sport je o zábavě, lítejte s kámošama na kolech, užívejte si to a nevzdávejte se svých cílů a snů.



Jaká byla vaše cesta na světový vrchol a co jste jí musel obětovat?

Pro mě byl celoživotní sen už od malička být profi sportovec, vyhrávat závody a cestovat po světě. Vše spojené s cestou na tento vrchol jsem bral jako absolutní samozřejmost, takže se vlastně ani nedá mluvit jako o obětování něčeho. Všechno to byla součást hry, kterou jsem jel na 110%



Vymyslel jste a uspořádal špičkový závod v Jablonci a taky jste ho 5x ho vyhrál. Jaký na něj byl ohlas mezi „kolegy“ závodníky doma i venku?

Revelations je taková moje představa o dokonalým fourcrossovým závodě, kdy jsem chtěl ukázat, že fourcross jde dělat i trochu jinak, jako velkou show pro lidi, protože v tomto směru má 4X opravdu zatím nevyčerpaný potenciál. Ohlasy byly již od prvního ročníku skvělé a nevím, co víc bych si mohl přát z organizátorského hlediska. Když jsou spokojení jezdci, diváci i sponzoři, tak musí být spokojený i organizátor. Spousta lidí i mimo sféru horských kol si k tomu vytvořila silné pouto a vztah…



U tohoto závodu se zdá, že už nic se nedá udělat lépe. Co chystáte dál, je možné ho ještě nějak vylepšit?

Samozřejmě se snažíme divákům přinést rok co rok lepší a kvalitnější show s bohatším doprovodným programem. Vždy je něco, co se dá zlepšit, udělat jinak a posunout to na další úroveň. Na Revelations 2018 už tvrdě makáme a jediné, co teď prozradíme je, že se diváci mají opravdu na co těšit.



Máte nějaké následníky mezi mládeží nebo některé takové sám vychováváte, trénujete?

V Jablonci se samozřejmě se zrodem Revelations vytvořila i silná komunita mladých závodníků, kteří do toho hodně šlapou a jsou na trati prakticky každý den. Rád bych měl do budoucna v Jablonci team, který by měl svoje tréninky, jezdil by po závodech. Ale, bohužel, to aktuálně není v mých silách se věnovat něčemu dalšímu v mým nabitým programu. Ale věřím, že na to jednou dojde… klukům se samozřejmě s ostatními závodníky snažíme radit, připravujeme si společně trať a na Dobré Vodě jsme parádní parta.



Do kolika let se dá tato disciplína špičkově provozovat?

Kdo ví, doufejme že dlouho.



A co budete dělat jednou, až se rozhodnete „pověsit kolo na hřebík“?

To je doufám stále hudba vzdálené budoucnosti, ale to byl taky jeden z důvodů, proč jsem začal dělat svých několik vedlejších projektů jako Revelations nebo JBC FEST, kterým se teď věnuju částečně a po kariéře bych se jim mohl začít věnovat na 100%