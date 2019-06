Jablonec n. N. /ROZHOVOR/ - Tomáš Šulc se svou ženou Zuzkou si v Jablonci otevřeli kavárnu a lahůdky U Šuldy.

Tomáš Šulc ve svém obchůdku | Foto: Deník / Jan Sedlák

Domácí koláče, svačiny, smaženky, saláty, zákusky, obložené housky a vše, co správná hospodyňka schraňuje ve spíži, jste mohli najít také v obchodu s lahůdkami, který se již dvacet let nachází v Rooseveltově ulici v Jablonci nad Nisou. Jenže zhruba před pěti měsíci majitelka krámek vesnického tipu zavřela. Jediný obchod, který otvíral v půl šesté ráno, zanikl. Řemeslníci přišli o svačinu, senioři o zákusky, kolem- jdoucí o koláčky. A protože by to byla škoda, rozhodl se pokračovat v této tradici osmadvacetiletý Tomáš Šulc se svou ženou Zuzkou, jako svůj první byznys.