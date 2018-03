Trable řidičů. Ne každá nafta zvládá třeskutou zimu

Severní Čechy - Mráz komplikuje život řidičům aut s dieselovými motory. Arktická nafta, jež vydrží teploty do –32 °C, se podle odhadů servisní společnosti ÚAMK tankuje jen na stovce z celkových 3,5 tisíce čerpacích stanic v ČR. K dispozici je tak jen pět procent její požadované potřeby.

Pumpy postupně během roku prodávají čtyři druhy nafty. U té letní mohou krystalky parafínu ucpat sítka vstřikovacího čerpadla už při nulové teplotě. Tzv. přechodová nafta pro podzimní období je použitelná do -10 °C. Od prosince do konce února se expeduje tzv. zimní nafta, jež vydrží do –20 °C.

ÚAMK doporučuje v zimě před tankováním do nádrže nalít aditiva. „Je nutné přesně dodržovat poměr určený výrobcem na obalu a v žádném případě aditivum dále nepoužívat při teplotách nad bodem mrazu,“ řekl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

„Palivovou soustavu a filtr udržujte v dobré kondici a před zimou si je nechte zkontrolovat u odborníků,“ radí Jakub Drastík z Benziny.

Kromě mrazu se řidiči bojí nekvalitního paliva. Česká obchodní inspekce loni odebrala 2670 vzorků. Dostatečně kvalitních nebylo 26 z nich, tedy jedno procento. Před 15 lety přitom bylo nekvalitních vzorků přes 12 procent.

„Česká republika je z hlediska kvality pohonných hmot v rámci EU vysoce nadprůměrná,“ řekl Deníku Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů.