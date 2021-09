Ve spolupráci města a jablonecké Diakonie byly i letos v rámci Světového dne proti násilí na seniorech už po osmé udělované ceny Jablonecká pečovatelka.

Před třemi lety přišel náměstek primátora David Mánek s myšlenkou zorganizovat pro všechny jablonecké pečovatelky a pracovnice v sociálních službách také společné setkání v zajímavém, atraktivním prostředí. Její pokračování je každoroční odměnou pro pečovatelky a pracovnice v sociálních službách. „Myslím, že je správné osobně poděkovat nejen těm oceněným, ale všem pracovnicím v sociálních službách za jejich celoroční práci, zejména pak za dobu jejich nasazení v době nejtěžších bojů s covidem,“ sdělil Mánek.

Letos se tedy rozjede autobus se čtyřicetičlennou skupinou pečovatelek a doprovodem do zážitkové sklárny Pačinek Glass, kterou založil Jiří Pačinek, jeden z našich nejvěhlasnějších současných uměleckých sklářů. Za jeho asistence si všichni budou moci vyfouknout a odnést svůj vlastní skleněný artefakt. Dechberoucí zážitek se čeká při návštěvě Křišťálového chrámu - Kostela Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova. Od roku 2020 jsou zde totiž umístěny křišťálové artefakty právě z dílny Jiřího Pačinka, ale také Blanky Matragi nebo Bořka Šípka.

Podobně zajímavě je koncipovaná i místní zahrada, doplněná krásnými sklářskými výrobky, jejíž návštěva je také v programu dne.

Ke společnému obědu v pivovaru Cvikov, vyhlášenému svojí znamenitou kuchyní, by pak měla se všemi usednout a pobesedovat poslankyně Jana Pastuchová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O Janě Pastuchové je známo, že je původním povoláním zdravotnice, takže se dá očekávat, že stejně jako v minulosti se beseda přirozeně ponese na společné vlně.

„Nebude to naše první výroční setkání s jabloneckými pečovatelkami. Podobnou formou jsme jim připravili poděkování už v roce 2019, kdy jsme pro oceněné dámy zorganizovali výlet do Prahy s návštěvou Poslanecké sněmovny a prohlídkou Werichovy vily na Kampě. Rok 2020 nám z důvodu covidových opatření nedovolil víc, než obdarovat je vitamínovými balíčky a jsem rád, že letos jsme se mohli opět vrátit k důstojnému formátu setkání a poděkování. Naše pečovatelky si to bezpochyby zaslouží,“ doplnil Mánek.