Skleněné upomínkové předměty si tu zprostředkovaně objednal i fotbalista Pavel Nedvěd poté, co získal za rok 2003 Zlatý míč. Vznikly tu i dárkové a propagační předměty pro Boeing USA, Škoda Auto nebo společnost Microsoft. „Vyváželi jsme jen málo. Více než 90 procent naší produkce směřovalo na domácí trh,“ popsal majitel firmy Martin Cvrček.

Pak ale přišel březen 2020, kdy se začal celosvětově šířit covid-19. Krámky se sklem musely zavřít, firmy začaly šetřit. „To byl pro nás šok. Skoro ze dne na den se zastavily objednávky. Nejprve jsem musel po domluvě propustit švagrovou jako zaměstnance, a přihlásil jsem se do programu Covid, abychom měli alespoň nějaké peníze. Manželka učí na základní škole, to by čtyřčlennou rodinu nevytrhlo,“ vzpomněl Cvrček. Přemýšlel nad tím, že bude muset prodat auto a omezit se pouze na nezbytné výdaje.

Pak ale zasáhl osud a obě dcery. První roušky vznikly na jejich popud. Navrhly střihy, ty dále zdokonalovaly, aby tvarově seděly. Manželka Iva oprášila šicí stroj a první roušky Made in Cvrček Glass byly na světě. „V té chvíli jsme netušili, co nás čeká,“ poznamenal Martin.

Když si rodina druhý den po plošném nařízení nošení roušek v těch svých došla do místní firmy specializující se na ochranné pomůcky pro respirátory, hned vzbudila rozruch. Cvrčkovi hned na místě dostali objednávku na 200 kusů roušek. „Ráno jsme jim donesli prvních 75 kusů. S jejich logem, s etiketou.“ Firma ihned vložila roušky na svůj e-shop s ochrannými pomůckami a ještě ten den byly rozebrané. „Hned druhý den nám přišly z různých stran objednávky na pět tisíc kusů. V tu chvíli jsem uviděl tu příležitost,“ dodal Cvrček.

Téměř tisíc prvních roušek putovalo mezi lidi z okolí. „Chtěli jsme po nich zkušenosti, abychom věděli, který střih je nejlepší, jak rozdělit velikosti, jak nastavit gumičky,“ vylíčil šéf firmy.

Šila dcera i manželka, když přišla odpoledne ze školy. „Do obýváku jsme zavěsili průmyslovou halogenovou lampu a pracovali jsme i do brzkých ranních hodin. Duben, květen, to byl masakr,“ popsal Martin Cvrček, který poté nasmlouval pět švadlen, jimž zavážel vystříhaný materiál na šití roušek.

Roušky z firmy Cvrček Glass dnes nosí poslanci, hejtmani krajů, zaměstnanci a zákazníci firem jako např. Almio, železnobrodské sklářské firmy Detesk, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, jablonecké agentury SunDisk. Jakož i redaktoři Jabloneckého deníku. Firma dodává své roušky do Německa, Belgie, USA, Slovenska, Itálie a Lucemburska.

Čím jsou ale roušky od Cvrček Glass tak „jiné“? Nejde jen o loga, která dokáže firma na roušky vložit, ale i o materiál. Dodnes firma vyprodukovala na desetitisíce roušek z dvou vrstev kvalitní vícegramové bavlny. Jen gumiček nakoupil Martin Cvrček už kilometry. Mnohé roušky, zvláště ty dámské, tvoří i módní doplněk. „Používáme na roušky technologii lepení exkluzivních skleněných kamenů společnosti Swarovski. Taková rouška pak sem tam pěkně blýskne.“

Roušky z bavlněné látky v různých provedeních koupí lidé ve vybraných prodejnách v Železném Brodě, Turnově, Vrchlabí nebo v Praze. Náročnější zákazníci si mohou roušky s potiskem a kamínky koupit či objednat v e-shopu jablonecké společnosti Bijoux Components.