V sobotu 11. května se bude konat Jízda válečných veteránů po Jablonecku s deseti až dvanácti vojenskými historickými vozidly. V čele měl jet druhoválečný americký stíhač tanků M-36 Jackson.

Jenže nepojede. A to kvůli tomu, že ho značně poškodil oheň během tragické nehody, ke které došlo 2. května na obchvatu Prahy. Srazil se tu autobus převážející vězně a tahač, který vezl z Muzea obrněné techniky Smržovka tanky na tradiční oslavy osvobození Plzně americkou armádou. Při střetu bohužel zemřel 23letý člen Vězeňské služby.

Tahač vezl stíhač tanků M-36 Jackson vyrobený v červenci 1944 a lehký tank Stuart M3 A1 z léta 1942, jehož bylo vyrobeno 211 kusů. „Jackson je značně ohořelý, zcela zničena jsou pogumovaná kola. Uvnitř je boží dopuštění,“ poznamenal majitel smržovského muzea Jaroslav Janoušek.

Škody utrpěl i lehký tank Stuart, který nadšenci dávali dohromady pět let. Poprvé po několika desetiletích motor tanku nastartovali teprve letos v dubnu. „Plzeňské oslavy měly být jeho první velkým představením veřejnosti,“ povzdechl si majitel muzea.

Oba stroje mělo muzeum pojištěné. Problém je spíše s nenahraditelně poškozenými díly tanků. Nadšence z muzea teď čeká shánění těžko dostupných dílů, s největší pravděpodobností půjde u mnoha shořelých kusů o repliky.

Nehoda obletěla celý svět, když o ní referovala taková média jako Washington Post či New York Times. „Byly toho plné i sociální sítě. U Prahy hoří americké tanky,“ poznamenal Janoušek. Nehoda se stále vyšetřuje, muzeum si na přepravu tanků tahač najímalo.

I tak jsou lidé z muzea havárií zarmouceni. „Bohužel se nehoda neobešla bez vážného následku. To je nám líto. Tanky se nechají opravit, lidský život se vrátit nedá,“ sdělilo muzeum na svých internetových stránkách.

Svou účast projevil i ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž. „Služební slib o nasazení vlastního života není jen fráze, čest památce příslušníka, který ho naplnil do krajnosti,“ sdělil Kříž.

Jízda veteránů

V sobotu i tak kolona historických vojenských vozidel po Jablonecku vyjede. Součástí jednodenní akce bude od 10:30 do 11 hodin prezentace techniky veřejnosti na náměstí ve Smržovce a následně u jablonecké přehrady na Tajvanu od 11:30 do 13 hodin. Přesné místo konání akce v Jablonci se musí ještě oficiálně potvrdit. Akce se zúčastní i několik válečných veteránů a bude připravena odborná výstava zobrazující atmosféru na Jablonecku z období 2. světové války včetně dobových fotografií.

O víkendu 20. – 21. července bude muzeum pořádat charitativní akci pro veřejnost s cílem získat finanční prostředky na podporu libereckého Hospice sv. Zdislavy.

Muzeum obrněné techniky Smržovka je pro veřejnost otevřeno od dubna do září každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin, v červenci a srpnu od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.

Přesto je možné sjednat individuální návštěvu i mimo uvedenou dobu na tel.: 602370575-provozovatel, e-mail: tankysmrzovka@seznam.cz, po předchozí dohodě možnost projížďky tankem v areálu muzea / základní cena 8.000,-Kč /.



Vstupné:

děti od 8 - 15 let : 50,-Kč

dospělí do 65 : 100,-Kč

důchodci nad 65 : 80,-Kč