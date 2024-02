Modernizace tramvajové trati mezi severočeskými městy, která se několikrát protáhla kvůli majetkoprávnímu vypořádání a nárůstu cen, se blíží ke svému konci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Louda

Komplikace přinesly i přeložky vedení nízkého napětí a kvůli počasí nemohli stavaři dokončit poslední etapu rekonstrukce tramvajové trati v ulici u Šamotky. Jak informoval provozně technický ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Ludvík Lavička, provoz by mohl být obnoven ve druhé polovině letošního dubna. „Práce jsou omezené klimatickými podmínkami, je sice teplo, ale prší. V Proseči nad Nisou byl velice problémový úsek. Také musíme mít nějaký čas na zkoušky, je tam spousta signalizací, to se musí vše seřídit,“ řekl Deníku Lavička.

Tramvaj nejezdí od května 2022, původně měla rekonstrukce úseku dlouhého přibližně pět kilometrů skončit loni v červnu, později byl termín dokončení odložen na podzim. Lavička už v minulosti zdůraznil, že od 50. let minulého století, kdy trať vznikla, neprošla rekonstrukcí. V 70. letech šlo pouze o výměnu kolejí a troleje. Nová modernizovaná trať bude mít životnost 30 až 50 let. „Je třeba si uvědomit, že celý projekt se skládá ze 128 stavebních objektů a dalších 20 objektů, které zajišťuje společnost ČEZ Distribuce,“ podotkl.

Nyní tramvaj končí v zastávce Vratislavice nad Nisou - výhybna, kde cestující přestoupí na náhradní autobusovou dopravu. To není pro řadu z nich, kteří využívají tento typ dopravní obslužnosti, komfortní. Mezi ně patří například Petra z Jablonce nad Nisou, která do sousedního města jezdí za prací. „První zpoždění mě nepřekvapilo, ale stále jsem doufala, že aspoň na podzim budou tramvaje jezdit. Očividně jsem byla naivní. Snad už to opravdu v dubnu spustí,“ netajila rozčarování.

Jednou z novinek bude společný železniční a tramvajový přejezd, který představuje naprostou raritu v rámci České republiky. Místo bývalého nádraží v Proseči vznikne společné nástupiště pro tramvaj i vlak. Největší změny se dočká Nový Svět, tam vznikne nová výhybna tramvaje. Celý projekt vyjde na 900 milionů korun bez DPH a dvě třetiny pokryje dotace od Ministerstva dopravy.

