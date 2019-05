Jablonec n. N. – Pět stovek podpisů, pět stovek nespokojených. Lidé žijící a podnikající v ulicích Budovatelů, Soukenná a Dolní náměstí podepisují petici proti prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce.

Ilustrační foto - Tramvaj v Jablonci nad Nisou | Foto: Deník / Petr Zbranek

To vše v době, kdy zastupitelé Jablonce a Libereckého kraje schválili Memorandum o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec. To naplno otevírá dveře vedoucí k podání žádosti o dotaci na výstavbu. „Spousty petičních archů ještě putují mezi lidmi. Jde nám o to, aby podepisovali především lidé z dotčených ulic,“ sdělil za petiční výbor Martin Moc, jehož rodina vlastní dům v Soukenné ulici.