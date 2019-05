V centru Jablonce už brzy začnou uzavírky kvůli prodloužení tramvajové trati. Od 1. července bude uzavřena křižovatka Budovatelů – Poštovní včetně části ulice Poštovní. Tramvaj pak kvůli stavbě přestane jezdit 1. srpna.

Magistrát a správci inženýrských sítí už připravili podrobný harmonogram prací. Postupně bude rozkopána velká část centra Jablonce. „Stavební ruch se razantně dotkne ulic Budovatelů mezi poliklinikou a Nisou, ulic Poštovní, Kostelní i Soukenné a náměstí Anenského a Dolního,“ popsal náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

První etapa letos zasáhne především Poštovní ulici. Rekonstruovat se tu bude jednotná kanalizace, vodovodní řad i plynové potrubí, dělníci zde také vybudují novou dešťovou kanalizaci. Ulice bude rozkopaná až do listopadu.

NA KONEČNOU JEŠTĚ DO ČERVENCE

Současně začne rekonstrukce mostu přes Nisu mezi lázněmi a Tyršovými sady. Práce budou probíhat tak, aby na dnešní konečnou mohla zajíždět tramvaj i v červenci. „Od 1. srpna pak tramvaj jezdit přestane. Práce se totiž protáhnou na celé těleso mostu,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Hajná.

Ve stejný den uzavřou ulici Budovatelů od křižovatky s Poštovní až po křižovatku s takzvanou Malou Budovatelů ústící za hotelem Merkur. Uzavřený bude most v ulici Poštovní včetně celého profilu ulice mezi bývalými lázněmi a střední školou. Do konce listopadu vzniknou na rozkopaných místech provizorní povrchy. Tím práce pro letošní rok skončí.

Ale hned na jaře příštího roku se stavba posune dál. Už v březnu uzavřou ulici Budovatelů od křižovatky s Poštovní, kde se provoz obnoví v srpnu, až po křižovatku s ulicí Fügnerova. Zde už bude probíhat pokládka kolejového svršku pro prodloužení tramvajové trati.

Začne se kopat i na Anenském náměstí, kde vznikne retenční nádrž. Od srpna do listopadu se uzavře křižovatka ulic Budovatelů – Fügnerova – Malá Budovatelů a po částech se budou uzavírat ulice Kostelní a Soukenná kvůli stavbě dešťové kanalizace na Anenském náměstí a od kostela sv. Anny kolem parku do nové retenční nádrže pod náměstím. Současně se bude stavět i dešťová kanalizace v ulici Dvorská.

Anenské náměstí a park budou dokončené v roce 2021, od března 2022 se bude pracovat na Dolním náměstí a na otočce tramvaje v terminálu. První cestující se projedou tramvají na prodloužené lince nejpozději 31. prosince 2022.

„Výstavba kanalizace, opravy a přeložky sítí, prodloužení tramvajové trati a stavba dopravního terminálu život města do roku 2022 určitě ztíží. Udělali jsme však maximum pro to, aby to bylo zatížení co nejmenší, proto jsme zkoordinovali všechny činnosti do jedné velké stavby,“ připomněl náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Trasa prodloužené tramvajové trati se prověřovala v roce 2015. V březnu 2016 zastupitelé zvolili jako nejvhodnější variantu její vedení Soukennou ulicí přes Dolní náměstí na budoucí dopravní terminál ohraničený ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. „Tato trasa zůstala s ohledem na neřešitelné majetkoprávní vztahy jako jediná možná,“ vysvětlil vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Otakar Kypta.

Výstavbu prodloužení tramvajové trati doprovází spousta emocí. Žalobu na plán výstavby řešil Krajský soud v Liberci, smetl ji však ze stolu.