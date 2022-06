Jak si mám Trávnický futrál představit?

Na šesti místech bude své umění předvádět několik muzikantů. Návštěvníci dostanou na začátku mapku, kde jsou jejich stanoviště. A když se jim bude produkce líbit, hodí libovolnou částku do futrálu. Jako za starých časů.

Na co se návštěvníci mohou těšit?

Na začátek jsme připravili něco, co by mohlo lidi zaujmout. Začínáme ve 14 hodin u kavárny Avantýra, kde zahraje a zazpívá Matěj Tcheichan, mladý písničkář, který běžně hraje s kapelou, ale vystupuje i sám. Hraje takový poprock, velice líbivý, ale chytrý. Na jeho vystoupení naváže Honza Medvin, který zahraje na flétnu v parčíku v Hluboké ulici. Jak ho znám, bude to zase improvizace. O kousek dál, u kašny v Trávníkách, zahraje Broďákům známý Tomáš Holý, který hraje zajímavou instrumentální hudbu, nesmírně zajímavé pojetí. Pod trávnickou lípou zahraje duo Yellow Pie, což je Míša Vitáková, taktéž rodačka z Brodu, která hraje na violoncello za doprovodu akordeonisty. Zahrají mix irské a filmové hudby. Na zahradě fary u kostela svatého Jakuba Většího zahraje smyčcový soubor Vivace, který má základ v místní základní umělecké škole. Kolečko zakončí opět u Avantýry, kde Matěje Tcheitana vystřídá David Elis hrající dejme tomu jižanský country rock.

Budou hrát v jednu dobu, nebo na sebe budou koncerty navazovat?

Dlouho jsem přemýšlel, jak to seřadit, aby člověk nepřišel o nějakého interpreta. Koncerty tak začínají za sebou po dvaceti minutách. Každý interpret bude hrát asi hodinu a půl. Což znamená, že v jednu chvíli bude hrát i pět umělců najednou, zároveň ale návštěvník nemusí přijít o celé vystoupení. Takže člověk přijde na první stanoviště, dvacet minut si poslechne Matěje Tcheichana a posoudí, zda se mu líbí právě jeho tvorba a zůstane déle, nebo se sebere a půjde dál.

Kde jste získal inspiraci k podobnému programu?

Ani nevím. Ale nápad nosím v hlavě už dlouho. Trávníky doslova vybízejí k tomu, aby tam člověk tak trochu bloumal. Je tam klid, takže hudba tam docela vynikne, myslím. Samozřejmě, podobné festivaly existují i jinde, v Praze, v Plzni mají tuším něco podobného. To jsou ale akce daleko většího formátu, třeba i několikadenní.

Kolik vyděláte?

Já jako organizátor nic, muzikanti podle toho jak se budou líbit. Mě bude stačit, pokud se akce podaří tak, abych z ní měl dobrý pocit. Mám radost z každé akce, která se v Brodě koná. Znamená to, že město žije.

Na co jste nalákal interprety k hraní za nejistý peníz?Někteří takhle vystupují běžně, pro jiné to bude nová zkušenost, kterou se nebojí prožít. Sice asi nevyberou tolik peněz, které by měli někde formou honoráře na nějakém větším festivalu, ale pevně věřím, že se jim ta atmosféra zalíbí a že to pro ně bude příjemný zážitek.

Bude z Trávnického futrálu tradice?

Uvidíme podle toho, jak se vydaří první ročník, ale rád bych. Záležet bude i na tom, zda nám bude přát počasí. Pokud by pršelo, uspořádáme možná nějakou menší akci pod stanem u Avantýry nebo futrál přesuneme na jindy. Předpověď na neděli je ale zatím příznivá, tak snad vše klapne.