FOTO: Trefím se? Fotbalgolfu lidé propadli

Liberec – Fotbalgolf. Rychle rozvíjející se sport kombinující z větší části golf doplněný fotbalovými prvky. Zahrát si ho může kdokoliv bez ohledu na věk či sportovní talent, stačí jen vhodná obuv.

Cíl je prostý: dostat fotbalový míč do jamky na co nejméně kopů. Není to ale tak jednoduché. Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky, které otestují trpělivost návštěvníků. Hráč musí překonat třeba skruž představující vyvýšenou jamku, potok či prokopnout míč dřevěným obdélníkem. Fotbalpark Liberec se nachází ve sportovním areálu Vesec a lidem se otevřel letos v dubnu. Od té doby ho navštívily stovky lidí. K tréninku ho využívají i sportovci jako liberečtí fotbalisté, hokejisté či basketbalisté.