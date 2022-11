Do čtvrtého ročníku šampionátu se zapojilo rekordních téměř 90 000 žáků a soutěží v něm třídy ze základních a středních škol z celé České republiky. Žáci z Jablonce nad Jizerou po svém vítězství v Libereckém kraji postoupili do celostátního kola, které vyvrcholí 23. listopadu. Mají tak šanci získat pro svou školu 60 tisíc korun na modernizaci vyučování a postoupit do československého finále.