Za skoro tři desítky let se ze závodu na 52 kilometrů kopcovité trati stala doslova kultovní záležitost, na kterou se sjíždí cyklističtí závodníci nejen z Česka. A tak se prostor u maloskalské sokolovny zaplnil i letos různobarevnými trikoty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.