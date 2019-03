„Jedná se o projekt, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům a zároveň zviditelňuje potřebu komplexní péče během onkologické nemoci,“ přiblížila kontaktní pracovnice Centra Amelie Zina Nosková. Bližší informace najdou zájemci na webu amelie-zs.cz. Při příležitosti Tulipánového měsíce si mohou návštěvníci jablonecké nemocnice prohlédnout také výrobky vrchní setry ortopedického oddělení Jany Hujerové, která již více jak deset let ručními pracemi relaxuje.

Obě výstavy naleznete v prostorách před nemocniční kaplí a k vidění jsou do konce března. Do poloviny dubna si mohou návštěvníci nemocnice na chodbě u bistra ještě prohlédnout putovní výstavu „100 let v bílém plášti“ a kresby „Pro radost a uzdravení“ malíře Lukáše Černého. „Poté tyto výstavy vystřídají fotografie Jaroslavy Fojtíkové, která jejich prostřednictvím představí svá oblíbená místa České republiky,“ prozradila plány tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.