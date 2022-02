Podpořit projekty věnující se zadržování vody v krajině se rozhodl Liberecký kraj. Obce, neziskové organizace, zemědělci či vlastníci lesů ho mohou žádat o dotaci do 29. dubna. „Je vidět, že krajské dotace pomohly rozhýbat realizaci drobných přírodě blízkých opatření. Za poslední tři roky vzniklo s podporou Libereckého kraje více než sto tůní,“ sdělil krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek. Celkem si kraj připravil 9,5 milionu korun, zájemci mohou zdarma též využít odborné poradenství krajské Agentury regionálního rozvoje. „Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu, od 50 tisíc do 1 milionu korun,“ doplnil Židek.