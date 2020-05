1. června proběhne veřejné projednání změny územního plánu, které se zabývá plánovanou výstavbou lanovky na Tanvaldský Špičák. Už v květnu zastupitelé schválili projekt Vyhlídka nad Tanvaldem.

Ten počítá s výstavbou vyhlídkového místa na vrchu Malý Špičák za více než 3,2 milionu korun. „Budeme žádat o padesátiprocentní dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt jsme ale připraveni financovat i sami,“ přiblížil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

O výstavbě lanovky na Tanvaldský Špičák se ve městě hovoří už několik let, teď ale projekt nabírá na obrátkách. Lanovku chce radnice dostat na vrchol z Autokempu Tanvaldská Výšina, v jehož okolí by měly vzniknout další atrakce pro rodiny s dětmi, a to jak pro kola, tak pro lyže. „Na lanovku se bude dát sednout i nahoře a sjet dolů do Tanvaldu,“ popsal Vyhnálek.

Lanovku by měla doplnit takzvaná návratová sjezdovka, tedy asi osm metrů široká trať, která by sloužila v zimě pro návrat z vrcholu lanovky nebo z velkých sjezdovek na druhé straně Špičáku. „Měla by kopírovat stávající šest metrů širokou cestu,“ doplnil starosta.

Radnice pokračuje v rámci Mikroregionu Tanvaldsko i v projektu propojení místních cyklotras. „Chceme prostě do města turisty dostat, a to i za cenu případného úvěru. Jsem optimista, myslím, že příští rok se vrátí vše do starých kolejí,“ dodal Vyhnálek.

Na mapě turistických cílů Libereckého kraje loni v létě přibyla zajímavá destinace. A to Kittelův dům neboli Burk v Krásné, části Pěnčína. Rekonstrukce unikátního domu, která trvala patnáct let, spolkla cirka 65 milionů korun.

Do Burku se přestěhovalo Kittelovo muzeum. Spolu s ním vzniklo v Burku infocentrum nebo reprezentativní zasedací místnost. Pořádají tu workshopy a dílničky na různá témata.

„Chceme, aby se Burk stal turistickým centrem obce, kde jim chceme ukázat další zajímavosti v okolí. Zkrátka, chceme tady turisty na chvíli zdržet,“ vysvětlil starosta Pěnčína Ivan Matějček. Obec doufá, že se postupně zapojí i místní. „Vznikly zajímavé možnosti k ubytovávání turistů či jejich občerstvení,“ popsal starosta.

„Burk samotný, to je jen starý barák. A každý takový dům i hrad prostě musí mít příběh, nějakou historickou postavu. Frýdlant má Valdštejna, Krásná Kittela. Burk je ale i stavebně velice zajímavý, nic podobného snad neznám. Velikost je naprosto impozantní, zajímavý je i tvar střechy,“ sdělil někdejší kastelán hradu Grabštejn Jan Sedlák, který se o rekonstrukci Burku v posledních letech staral.

I Jablonec nad Nisou se chystá na masivnější investice do turistického ruchu. Vlivem stávající krize ale všechny projekty magistrát posunul na roky 2021 a 2022. Jedná se o cyklotrasu Odra Nisa, cyklotrasu Turnovská, úpravu okolí a zázemí přehrady, revitalizaci Mšenského a Tyršova parku či revitalizaci kašny na Horním náměstí.

Vzniknout má i nový navigační a informační systém města, nová expozice v Domě Scheybalových, v plánu je rekonstrukce prostor pro nové multifunkční centrum. „Něco je ve fázi dokumentace k provádění stavby, něco už má stavební povolení, jiné projekty jsou teprve ve fázi záměru,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.