Zdroj: archivVlastimil Plecháč se společníkem a rodinným týmem provozuje příchovický areál U Čápa vlastně už patnáct let. Byly to roky chudé i bohaté, život na horách jde ale pořád tak nějak ve svých kolejích.

Za těch patnáct let se areál s penzionem a vlekem rozrostl o pivovar, kde vaří oceňovaná piva, nebo Muzeum a Maják Járy Cimrmana. Někdejší mechanik měřící, regulační a automatizační techniky je tu doma, prožil tu celý svůj dosavadní život. Zatím ale nezažil tak smutnou zimní sezónu, jakou prožívá letos.

Zavřený je celý areál

Jako mnohá turistická centra, i pension U Čápa se dočkal kompenzací od státu. „Dostali jsme vše, o co jsme zažádali. Sice později, za jaro nám dorazily peníze až na podzim, ale před Vánoci jsme dostali vše. Samozřejmě, že jde o zlomek toho, co bychom vydělali normálně,“ popsal Plecháč.

Zrod Muzea Járy Cimrmana v Příchovicích

Sytém státní podpory ale shledává špatně nastavený. „Někteří provozovatelé penzionů jsou na tom lépe, než kdyby měli standardně otevřeno. Dostáváme tři stovky na lůžko za den a to i za podzim, kdy jsou tržby standardně slabší. Někteří provozovatelé nemají třeba i celé měsíce jediného hosta. Podle mne by bylo spravedlivější, kdyby stát přiznával podporu podle výše třeba předloňských tržeb,“ popsal Vlastimil Plecháč.

To je i jeden z požadavků, který stojí v dopise, jehož prostřednictvím Okresní hospodářská komora Jablonec a Liberecký kraj apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj a žádá vyšší podporu pro restart oborů cestovního ruchu.



Požadavky se dělí do tří kategorií. První z nich jsou obecné potřeby, související se současnou situací. Jde například o nutnost informování o změnách s předstihem, což je důležité zejména v pohostinství kvůli objednávkám zásob. Dále je to apel na naslouchání odborníkům z České unie cestovního ruchu a Hospodářské komory a zavedení spravedlivého a systémového kompenzačního programu pro všechny zasažené podniky za každý měsíc, kdy jsou a budou nucené zastavit své provozovny i jiné podnikání na základě vládních opatření, a to ve výši 75 % loňského obratu.



„Současnou pandemií byla postižena většina oborů, ale cestovní ruch zcela fatálně. Řada podniků je rodinných, budovaných řadu let. Je třeba zajistit podmínky pro přežití cestovního ruchu, proto přicházíme s konkrétními návrhy,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

V dopisu se též hovoří o návrzích konkrétních dočasných a rychlých řešení v cestovním ruchu: o prodloužení programů Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Dále o prodloužení programu Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení, o zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky z dnešních 500 korun na 1000 korun denně a o zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům v oboru.



„Myslím si, že to je až moc velkorysé. Jsou to pěkná čísla, ale stačilo by i méně, abychom náš stát nezadlužili příliš a aby naše děti žily ve spokojené zemi,“ okomentoval Vladimír Plecháč, provozovatel příchovického areálu U Čápa.