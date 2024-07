Novoroční ohňostroj v Turnově patří k nejnavštěvovanějším akcím roku už od devadesátých let. Od roku 2009 se koná Na Lukách na Nový rok odpoledne. V posledních letech narůstá diskuze o negativních vlivech této světelné show, a to s ohledem na znečištění ovzduší, zvířata, limity hluku i další souvislosti. Potřebu širší diskuze určitě vyvolala i situace na sklonku loňského roku, kdy tragická událost na Filozofické fakultě UK vyústila k doporučení na restrikce oslav, což vyvolalo polemiku o smyslu a způsobu oslav samotných.

Velká akce spojená s novoročním ohňostrojem na okraji Turnova Na Lukách se připravuje několik měsíců. Kromě města je do ní zainteresováno i mnoho zdejších firem a podnikatelů. Rada města pak rozhodla o konání ohňostroje jen pár dní před konáním, v pátek 29. prosince. „Nebylo to jednoduché rozhodování. V rámci akce jsme vzpomněli na oběti střelby. V podstatě jsme ani nemohli zrušit akci, která je cílená na rodiny s dětmi a jde o velkou, několik desetiletí starou tradici,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Velká a tradiční akce

Otázka oslavy příchodu nového roku spojené s ohňostrojem, či jinou vizuální či multimediální atrakcí byla vícekrát diskutována už v minulosti. Vedení města se v letošním roce snažilo zareagovat na současnou polemiku turnovské veřejnosti, proběhlo proto několik jednání na téma podoby novoroční akce 2025. Diskutoval se současný průběh i podoba organizace akce, možné jiné alternativy, do anketního šetření jsme zapojili i vás. Rovněž výstupy z anketního šetření, které proběhlo letos na jaře, měla k dispozici rada města, která na svém červencovém jednání stála před rozhodnutím o podobě akce pro rok 2025.

V Turnově je její formát mnoho let velmi podobný. Na plochách autobusového nádraží a parkoviště u Jizery v podvečerních hodinách probíhá koncert povětšinou místního hudebního seskupení doplněný o stánky s občerstvením a dalšími produkty. Večer je zakončen ohňostrojem v délce trvání zhruba 8 minut. Koncert a jeho příprava je tradičně v režii města, ohňostroj pak obvykle kompletně zajišťuje firma pana Zdeňka Pohla. Město na ohňostroj samotný přispívá 25 tisíc korun, další náklady na něj pokrývají sponzoři.

Varianty? Drahé a neatraktivní

Na jednáních, kterých se účastnilo vedení města i organizátoři akce se řešily alternativy, které by připadaly v úvahu a vedly by ke snížení hluku i emisí. Byla to třeba varianta takzvaného tichého ohňostroje, který funguje jako doplněk standardního ohňostroje a v kombinaci s ním snižuje hladinu hluku, nebo dronová či laserová show.

Řešila se i možnost akci úplně zrušit. „Výsledkem diskuse byl závěr, že jakákoliv alternativa oproti stávajícímu stavu, kromě kompletního zrušení akce, by byla dražší, některé velmi výrazně, případně navíc méně atraktivní,“ poznamenala mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Jednání a anketa

Jako podpůrný prostředek pro rozhodnutí o další podobě a organizaci pravidelné novoroční akce v Turnově byla publikována a zpracována také online anketa. Zveřejněna byla v komunikačním systému Munipolis, odkazem a QR kódem byla šířena na městském webu, sociálních sítích, emailovou rozesílkou, prostřednictvím QR kódu byla uveřejněna také v novinách Turnovsko v akci. Anketní šetření probíhalo od 20. dubna do 7. května.

Celkem se vyjádřilo 595 respondentů. Na nejzásadnější otázku, zda se jim líbí současná podoba akce Novoroční ohňostroj v Turnově (v anketě bylo vysvětleno, že se jedná o ohňostroj, koncert a stánkový prodej), se 271 (46 %) vyjádřilo, že ano a bez výhrad. Dále 95 (16 %) respondentů ano, ale s určitými výhradami. Celkem se tedy akci pozitivně vyjádřilo 62 % odpovídajících.

Rada města Turnov vzala na vědomí všechny výsledky jednání o alternativách novoročních oslav a ohňostroje i výstupy anketního šetření a na svém jednání nakonec schválila zachování současné podoby této akce také pro rok 2025.

