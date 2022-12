Více než 100 milionů korun. Tolik utratila turnovská radnice v postupných nákupech objektů na Koňském trhu za posledních několik let. Město nově v dražbě získalo objekt bývalého mlýna, přilehlé stavby a pozemky o rozloze šest tisíc metrů čtverečních za 25 milionů korun. Přijatelné ceně nahrálo to, že se do aukce přihlásilo jen město. „Jako jediný zájemce o koupi nemovitostí jsme získali vše za vyvolávací cenu,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke.