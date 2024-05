Přípravy na letní sezónu v areálu Maškovy zahrady v Turnově vrcholí. Koupaliště se chystá na otevření s novinkami i prověřenými atrakcemi. Ceny se nemění.

Koupaliště Maškova zahrada se chystá na novou sezónu. | Foto: Městská sportovní Turnov, s. r. o.



Tento týden se začalo koupaliště v areálu Maškovy zahrady v Turnově chystat na devátou sezónu. Pokud půjde vše podle plánu, jeho brány se otevřou 31. května.

Vodu, která zůstala v nerezových vanách přes zimu, pracovníci Městské sportovní vypouštěli od úterý, ve středu odstartovalo náročné čištění s pomocí vysokotlakých čističů a vysavačů. Po odstranění všech nánosů špíny bude ještě provedena údržba nerezových povrchů pomocí chemie. Na konci tohoto týdne dojde k postupnému napouštění, které trvá zhruba 6 dní. Tím ale vše nekončí.

„Před otevřením koupaliště musí dojít ke spuštění chodu filtrace, čištění tobogánů, provozní zkoušce tobogánů a dalších atrakcí. Je potřeba připravit nejen bazény, ale i okolí včetně trávníku, rozmístění stolů, židlí, plachet, nachystat musíme motokáry, minigolf, zkrátka se nezastavíme,“ popsal manažer Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada Tomáš Špinka.

Než koupaliště otevře, budou odebrány vzorky vody hygienou a po splnění všech podmínek může být puštěna do areálu veřejnost.

Do poloviny června bude mít koupaliště mimosezónní režim, to znamená, že bude ve všední dny otevřené v odpoledních hodinách od 14 do 19 hodin za sníženou cenu vstupného. Od poloviny června do konce srpna vypukne hlavní sezóna s celodenním otevřením od 9 do 20 hodin. „Bohužel fungování koupaliště je závislé na počasí, takže pokud nebudou teploty na koupání, plánovaná otevírací doba se bude měnit,“ doplnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.

Aktuální informace najdou zájemci vždy na webových stránkách www.maskova-zahrada.cz nebo na facebooku areálu. Cena vstupného se pro letošní rok nemění a zůstává stejná jako vloni.

