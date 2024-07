Dojde k výměně dlažebních kostek za asfalt, k úpravě přechodu pro chodce a osvětlení. Provoz přímo v ulici 5. května je v místě stavebních prací sveden vždy do jednoho jízdního pruhu a je řízen semafory na obou stranách omezení. Po celou dobu uzavírky platí zákaz odbočení z Markovy ulice do ulice 5. května, nefunguje ani přechod pro chodce u kostela svatého Františka z Assisi. Hotovo by mělo být do 24. srpna.

„Pokud nemíříte přímo do centra, ale městem pouze projíždíte, doporučujeme objízdnou trasu v obou směrech pro osobní dopravu Soboteckou ulicí, dále Jana Palacha, Markova a 28. října,“ přiblížila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

close info Zdroj: MěÚ Turnov zoom_in Průjezd centrem Turnova je výrazně omezen. Řidiči se musí obrnit trpělivostí a počítat se zdržením i objížďkami.

Přechodná úprava provozu přinesla i zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhu) na objízdnou trasu. Dopravní značky jsou umístěny u kruhové křižovatky na sjezdu z I/35 do ulice Jana Palacha, na křižovatce do ulice Kinského a na křižovatce u nemocnice do ulice Husova.