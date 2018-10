Turnov oslaví stovku vlajkami

Turnov – Již šestým rokem je v Turnově vyhlášená kampaň Vlajka pro Masaryka, která je spojená s blížící se oslavou Dne vzniku československého státu. Letos je připomenutí tohoto dne zvlášť významné. Je to právě 100 let, kdy byl v Obecním domě v Praze oficiálně vyhlášen Československý stát. Letošní kampaň tak nese název „Vlajka pro Masaryka a Československo“.

Vlajka pro Masaryka.Foto: Město Turnov

Starosta města Tomáš Hocke chce prostřednictvím této kampaně vyzvat obyvatele města Turnova, aby se nebáli cítit národní hrdost a vlastenectví.

„Slova vlast či vlastenectví zní dnes poněkud starobyle a mnozí v dnešním moderním a globálním světě necítí potřebu hledání národní identity. Vlastenectví však znamená několik veskrze přirozených věcí, kterými jsou například otevřené přiznání, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému duchovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří. Je to však i odporování špatného a naopak stranění dobrému. Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy bychom takových myšlenek měli vzpomenout a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na domech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme historickým fotografiím z první republiky.“