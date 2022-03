Na tuto lokalitu mohou občané Turnova přivážet větve a čistou dřevní hmotu. Je zakázáno sem odkládat lakované dřevo, pařezy a další jiné odpady. Materiál je možné od 2. do 24. dubna přivézt vždy pouze v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. V tento čas bude na místě přítomen zástupce Sboru dobrovolných hasičů Turnov, který bude kontrolovat jaký materiál a kam se odkládá. Mimo tento určený čas je zde zakázáno cokoli odkládat. Pokud bude docházet k navážení materiálu mimo stanovenou dobu, může být takové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Za toto porušení podle zákona o přestupcích lze uložit pokutu do 100 tisíc korun.