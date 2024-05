Jako každý rok, i letos chystá společnost Sempra Turnov samosběr jahod. Letošní sklizeň bude ovlivněna tím, že hodně jahod zmrzlo v květu při dubnových mrazech.

I přes dubnové mrazy se mohou zájemci těšit na samosběry jahod. Ilustrační foto | Foto: Jan Vraný

Nyní nakvétají středně rané a pozdní odrůdy. Takže nějaké jahody budou, ale zatím těžko odhadovat od kdy. Předběžným datem prvního samosběru je tak 15. červen. Přesné datum společnost ještě upřesní.



Loni zde stál kilogram natrhaných jahod 60,- korun. Trhá se do vlastních nádob, jahody pak zaměstnanci společnosti zváží a sběrač zaplatí to množství jahod, které si sám natrhal. Platba možná pouze v hotovosti.

Pravidla samosběru:

Řídíte se pokyny pracovníků jahodárny.

Jahody se sbírají do vlastních nádob.

Nechte si zvážit vlastní nádobu, ať za ní neplatíte.

Obsluha samosběru Vám určí místo pro trhání jahod.

Sbíráte všechny zralé plody bez ohledu na velikost.

Nepoškozujete porost jahod a nevstupujete do okolních porostů.

Vstup dětem povolen, ale pouze v doprovodu dospělé osoby.

V celém areálu jahodárny a na všech polích platí zákaz kouření.

Vaše domácí mazlíčky nechejte doma, psi ani jiná zvířata nemají z hygienických důvodů povolen vstup do porostu jahod.

Po ukončení trhání si necháte zvážit všechny nádoby s jahodami a zaplatíte vypočtený obnos v hotovosti.

